У "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців — Finance.ua
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У "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців

Вчора 09:03Особисті фінанси
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Люди, які вимушено переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення рф, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у «Дії» та отримати виплату від держави — для себе і своїх дітей.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Щоб скористатись послугою, слід оновити застосунок до останньої версії.
«Ви можете отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку „єПідтримка“ та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)», — зазначив міністр.

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Він наголосив, що послуга стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.
Інформація про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи зібрана за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • з 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія»;
  • cтаном на 18 квітня більше 1,4 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо перемішені особи. Вони можуть отримати по 2000-3000 гривень компенсації на проживання.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами: Finance.ua
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