10 актуальних вакансій в Military Tech

Український оборонний сектор активно зростає, а разом із ним — і попит на фахівців із різним досвідом та рівнем підготовки.

Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою актуальних вакансій у сфері Military Tech — від бренд-менеджера до керівника виробництва.

Бренд-менеджер у Vyriy

📍Київ. Українська інженерна компанія, провідний виробник бойових безпілотних комплексів, активно впроваджує системи роботизації війни та рішення з локалізованих комплектуючих.

На посаду розглядають кандидатів із:

щонайменше 2 роками досвіду в бренд-маркетингу в технологічному або виробничому секторі;

практичним досвідом запуску продуктів на ринок;

навичками підготовки аналітичних звітів на основі досліджень ринку, конкурентного аналізу та внутрішніх бізнес-метрик;

досвідом роботи з продуктовим портфелем: каталогізація, підготовка презентацій, створення технічних матеріалів, формування USP.

Пропонується: безкоштовне корпоративне вивчення англійської мови, компенсація 50% вартості обідів та вільний дрес-код.

HR People Partner у «Генерал Черешня»

📍Київ. Українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, включно з FPV-дронами та дронами-перехоплювачами для протидії повітряним загрозам. Всі вироби створюються спільно з військовими та за їх запитом.

Серед обов’язків майбутнього HR People Partner:

побудова та супровід процесу адаптації нових співробітників;

проведення регулярних 1:1 зустрічей із членами команд;

робота з рівнем залученості та мотивації працівників;

участь у створенні та вдосконаленні HR-процесів та ініціатив, спрямованих на покращення досвіду працівників;

співпраця з лідерами команд щодо розвитку та утримання талантів.

Middle SMM Manager в «Атлон Авіа»

📍Київ. Українське науково-виробниче підприємство повного циклу, що створює передові технології у сфері БпЛА.

Роботодавець звертає увагу на:

досвід роботи в SMM від 2 років;

досвід ведення брендових акаунтів у соцмережах (Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram);

практичний досвід запуску та ведення таргетованої реклами (Meta Ads);

впевнену роботу з рекламними кабінетами;

розуміння принципів performance-маркетингу;

базове розуміння інформаційної безпеки.

Гарантується, серед іншого: медичне страхування з повною компенсацією, бронювання з першого робочого дня, офісний формат роботи в комфортному просторі з облаштованим укриттям.

Контролер ВТК у Blue Bird

📍Одеса. BlueBird («Блакитна Птаха») — українська інженерна компанія, що створює інноваційні військові рішення. Працює на перетині оборонних розробок, програмного забезпечення, штучного інтелекту та систем безпеки.

Запрошують до команди контролера відділу технічного контролю якості (ВТК).

Серед вимог: базові знання електротехніки та радіотехніки, вміння працювати з технічною документацією, досвід роботи у сфері контролю якості або на виробництві буде перевагою.

Передбачаються такі завдання на посаді:

проведення вхідного контролю якості матеріалів;

контроль якості готової продукції на виробництві;

участь у розробці інструкцій та процедур контролю якості;

підготовка звітів за результатами перевірок;

робота з технічною документацією.

Заступник головного бухгалтера в «Ейрлоджикс»

📍Київ. Компанія, яка спеціалізується на виробництві інноваційних продуктів у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Серед обов’язків, з якими знайомлять у вакансії:

складання фінансової, податкової та управлінської звітності;

контроль ведення бухгалтерського обліку на виробництві, підготовка звітів, калькуляцій та звірок;

облік і контроль звітності іноземних компаній;

підготовка, формування та перевірка регламентованої звітності.

На що звертають увагу:

досвід ведення обліку за МСФЗ та національними стандартами;

обов’язкове знання англійської мови;

досвід роботи від 2 років у виробничих компаніях на посаді головного бухгалтера або заступника головного бухгалтера.

HR-менеджер у «Д.Ж.Е.Т.»

📍Київ. Компанія, яка постійно вдосконалює та розвиває свої потужності у виробництві роботизованих засобів військового призначення

Під час відбору звертають увагу на:

досвід роботи на посаді HR-менеджера;

практичний досвід організації процесів preboarding, onboarding та адаптаційних програм;

проактивність, здатність ініціювати зміни й удосконалювати процеси;

уміння працювати з HR-аналітикою для оцінки ефективності адаптаційних програм.

Технік з ремонту та обслуговування у Tenсore

📍Вишневе, Київська область. Українська технологічна компанія, що розробляє сучасні рішення для Сил оборони України.

Запрошують до команди фахівця, який буде займатися технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання.

У вакансії зазначені такі вимоги до кандидатів:

впевнене користування ручним електроінструментом;

навички діагностики, технічного обслуговування та ремонту обладнання;

базові знання механіки та електрики;

уміння читати технічні схеми, інструкції та документацію.

Керівник виробництва у Frontline Robotics

📍Київ. Українська MilTech-компанія, що розробляє та виробляє роботизовані системи для Сил безпеки та оборони України.

Шукають керівника виробництва, до обов’язків якого входитиме:

організація та розвиток виробництва на базі наявної інфраструктури, логістики та взаємодії з R&D;

дотримання, впровадження та оптимізація виробничих процесів;

формування та контроль виконання планів найму, закупівель і виробничих потужностей;

побудова та вдосконалення процесів на виробничих лініях.

Економіст з фінансової роботи у «Міліг»

📍Київ. Український виробник електроніки, що поєднує інновації, якість і практичність. Компанія створює розумні рішення для бізнесу та дому, орієнтуючись на стабільність і технологічний розвиток.

Шукають бухгалтера-економіста з:

досвідом роботи на аналогічній посаді у виробничій сфері від 2 років;

практичним досвідом роботи з номенклатурою та специфікаціями;

впевненим володінням BAS CORP/1С, MS Excel та іншими обліковими системами;

глибокими знаннями бухгалтерського обліку та навичками економічного аналізу.

Водій категорії В і С у «Бойові Птахи України»

📍Київ. Один із провідних українських розробників і виробників безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України.

Серед обов’язків:

безпечне та своєчасне перевезення товарів за встановленими маршрутами;

дотримання правил дорожнього руху та внутрішніх стандартів компанії;

контроль технічного стану транспортного засобу.

Важливими для роботодавця є наявність посвідчення водія категорій B та C (категорії E і D будуть перевагою) та досвід керування транспортними засобами від 5 років.

Передбачається обов’язкове проходження поліграфа.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що на початку 2026 року кількість вакансій на jobs.dou.ua у сфері deftech зросла до рекордних 3005 за I квартал. Водночас змінилася географія пошуку кандидатів, а також структура найму на технічні й нетехнічні позиції.

