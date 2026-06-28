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1 млн українців подали заявки на кошти програми «Скринінг здоров’я 40+»

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Заявки на кошти програми «Скринінг здоров’я 40+» подали 1 мільйон українців
Заявки на кошти програми «Скринінг здоров’я 40+» подали 1 мільйон українців
1 мільйон українців подали заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+».
Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Скільки коштів можна отримати для обстеження

Свириденко нагадала, що після опрацювання заявки людина отримує 2 000 грн підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі.
«Скринінг здоров’я допомагає виявити ризики для життя та здоров’я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров’я», — зазначила Очільниця Уряду.
Пройти скринінг можна у 2 227 місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.
Раніше Finance.ua писав, що українці, які потребують стаціонарного лікування без проведення операцій, можуть безкоштовно отримати обстеження, консультації лікарів, необхідні ліки, харчування та цілодобовий медичний нагляд у межах Програми медичних гарантій.
За матеріалами:
Finance.ua
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