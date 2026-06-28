1 млн українців подали заявки на кошти програми «Скринінг здоров’я 40+» Сьогодні 07:04

Заявки на кошти програми «Скринінг здоров’я 40+» подали 1 мільйон українців

1 мільйон українців подали заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+».

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Скільки коштів можна отримати для обстеження

Свириденко нагадала, що після опрацювання заявки людина отримує 2 000 грн підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі.

«Скринінг здоров’я допомагає виявити ризики для життя та здоров’я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров’я», — зазначила Очільниця Уряду.

Пройти скринінг можна у 2 227 місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.

Раніше Finance.ua писав , що українці, які потребують стаціонарного лікування без проведення операцій, можуть безкоштовно отримати обстеження, консультації лікарів, необхідні ліки, харчування та цілодобовий медичний нагляд у межах Програми медичних гарантій.

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