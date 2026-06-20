Українцям нагадали про безкоштовне стаціонарне лікування: які послуги покриває держава

Українці, які потребують стаціонарного лікування без проведення операцій, можуть безкоштовно отримати обстеження, консультації лікарів, необхідні ліки, харчування та цілодобовий медичний нагляд у межах Програми медичних гарантій.
Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповідає.
За даними НСЗУ, від початку року понад 1,48 млн пацієнтів отримали медичну допомогу за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» у 2026 році.
«Це один із пакетів Програми медичних гарантій з найбільшим охопленням пацієнтів. Послуги безоплатні для дорослих і дітей, які потребують госпіталізації та цілодобового медичного нагляду», — йдеться у повідомленні.
На фінансування цих послуг держава вже спрямувала понад 12,8 млрд грн.
Що гарантовано пацієнту безоплатно
Після госпіталізації лікар проводить огляд пацієнта, визначає необхідні дослідження та призначає лікування.
У межах пакета стаціонарної допомоги безкоштовно виконують лабораторні аналізи.
До переліку безкоштовних лабораторних досліджень входять:
розгорнутий аналіз крові;
визначення групи крові та резус-фактора;
біохімічні аналізи крові;
дослідження рівня глюкози та глікованого гемоглобіну;
ліпідний профіль;
аналізи на згортання крові;
загальний аналіз сечі;
дослідження спинномозкової рідини;
тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс, грип та COVID-19;
бактеріологічні та інші необхідні дослідження.
Також без додаткової оплати можна пройти інструментальні обстеження, зокрема електрокардіографію (ЕКГ), ультразвукові дослідження, рентген, ендоскопію, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.
Що отримує пацієнт під час лікування
Під час стаціонарного лікування пацієнти мають право на консультації профільних спеціалістів, постійне спостереження медичного персоналу, медикаментозне лікування, знеболення, кисневу підтримку, реабілітацію в гострому періоді та інтенсивну терапію при загрозливих для життя станах.
Крім того, держава покриває витрати на лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали, а також харчування під час госпіталізації.
Допомога надається:
за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
за направленням лікуючого лікаря;
після доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;
при переведенні з іншого медзакладу;
у разі самозвернення при невідкладному стані.
У НСЗУ наголосили, що вимагати оплату за послуги, які входять до Програми медичних гарантій, медичні заклади не мають права. У разі порушень пацієнти можуть звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16−77 або подати скаргу через офіційний сайт служби.