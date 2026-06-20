Українцям нагадали про безкоштовне стаціонарне лікування: які послуги покриває держава Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Що саме в лікарнях безкоштовно для українців, Фото: magnific

Українці, які потребують стаціонарного лікування без проведення операцій, можуть безкоштовно отримати обстеження, консультації лікарів, необхідні ліки, харчування та цілодобовий медичний нагляд у межах Програми медичних гарантій.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповідає.

За даними НСЗУ, від початку року понад 1,48 млн пацієнтів отримали медичну допомогу за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» у 2026 році.

«Це один із пакетів Програми медичних гарантій з найбільшим охопленням пацієнтів. Послуги безоплатні для дорослих і дітей, які потребують госпіталізації та цілодобового медичного нагляду», — йдеться у повідомленні.

На фінансування цих послуг держава вже спрямувала понад 12,8 млрд грн.

Що гарантовано пацієнту безоплатно

Після госпіталізації лікар проводить огляд пацієнта, визначає необхідні дослідження та призначає лікування.

У межах пакета стаціонарної допомоги безкоштовно виконують лабораторні аналізи.

До переліку безкоштовних лабораторних досліджень входять:

розгорнутий аналіз крові;

визначення групи крові та резус-фактора;

біохімічні аналізи крові;

дослідження рівня глюкози та глікованого гемоглобіну;

ліпідний профіль;

аналізи на згортання крові;

загальний аналіз сечі;

дослідження спинномозкової рідини;

тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс, грип та COVID-19;

бактеріологічні та інші необхідні дослідження.

Також без додаткової оплати можна пройти інструментальні обстеження, зокрема електрокардіографію (ЕКГ), ультразвукові дослідження, рентген, ендоскопію, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.

Що отримує пацієнт під час лікування

Під час стаціонарного лікування пацієнти мають право на консультації профільних спеціалістів, постійне спостереження медичного персоналу, медикаментозне лікування, знеболення, кисневу підтримку, реабілітацію в гострому періоді та інтенсивну терапію при загрозливих для життя станах.

Крім того, держава покриває витрати на лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали, а також харчування під час госпіталізації.

Допомога надається:

за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра;

за направленням лікуючого лікаря;

після доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;

при переведенні з іншого медзакладу;

у разі самозвернення при невідкладному стані.

У НСЗУ наголосили, що вимагати оплату за послуги, які входять до Програми медичних гарантій, медичні заклади не мають права. У разі порушень пацієнти можуть звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16−77 або подати скаргу через офіційний сайт служби.

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