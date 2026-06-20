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Українцям нагадали про безкоштовне стаціонарне лікування: які послуги покриває держава

Особисті фінанси
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Що саме в лікарнях безкоштовно для українців
Що саме в лікарнях безкоштовно для українців, Фото: magnific
Українці, які потребують стаціонарного лікування без проведення операцій, можуть безкоштовно отримати обстеження, консультації лікарів, необхідні ліки, харчування та цілодобовий медичний нагляд у межах Програми медичних гарантій.
Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповідає.
За даними НСЗУ, від початку року понад 1,48 млн пацієнтів отримали медичну допомогу за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» у 2026 році.
«Це один із пакетів Програми медичних гарантій з найбільшим охопленням пацієнтів. Послуги безоплатні для дорослих і дітей, які потребують госпіталізації та цілодобового медичного нагляду», — йдеться у повідомленні.
На фінансування цих послуг держава вже спрямувала понад 12,8 млрд грн.

Що гарантовано пацієнту безоплатно

Після госпіталізації лікар проводить огляд пацієнта, визначає необхідні дослідження та призначає лікування.
У межах пакета стаціонарної допомоги безкоштовно виконують лабораторні аналізи.
До переліку безкоштовних лабораторних досліджень входять:
  • розгорнутий аналіз крові;
  • визначення групи крові та резус-фактора;
  • біохімічні аналізи крові;
  • дослідження рівня глюкози та глікованого гемоглобіну;
  • ліпідний профіль;
  • аналізи на згортання крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс, грип та COVID-19;
  • бактеріологічні та інші необхідні дослідження.
Також без додаткової оплати можна пройти інструментальні обстеження, зокрема електрокардіографію (ЕКГ), ультразвукові дослідження, рентген, ендоскопію, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.

Що отримує пацієнт під час лікування

Під час стаціонарного лікування пацієнти мають право на консультації профільних спеціалістів, постійне спостереження медичного персоналу, медикаментозне лікування, знеболення, кисневу підтримку, реабілітацію в гострому періоді та інтенсивну терапію при загрозливих для життя станах.
Крім того, держава покриває витрати на лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали, а також харчування під час госпіталізації.
Допомога надається:
  • за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
  • за направленням лікуючого лікаря;
  • після доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;
  • при переведенні з іншого медзакладу;
  • у разі самозвернення при невідкладному стані.
У НСЗУ наголосили, що вимагати оплату за послуги, які входять до Програми медичних гарантій, медичні заклади не мають права. У разі порушень пацієнти можуть звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16−77 або подати скаргу через офіційний сайт служби.
За матеріалами:
Finance.ua
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