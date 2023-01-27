1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця

Кримінал
105
1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця
1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця
Посадовиця Голосіївської райадміністрації Києва підозрюється у привласнені 1,3 млн гривень з бюджету під час закупівлі електрогенераторів для навчальних закладів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.
«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Згідно з даними слідства, Управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.
При цьому, з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.
Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.