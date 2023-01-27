1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця — Finance.ua

1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця Сьогодні 11:34 — Кримінал

1,3 млн грн збитків на генераторах – підозрюється столична чиновниця

Посадовиця Голосіївської райадміністрації Києва підозрюється у привласнені 1,3 млн гривень з бюджету під час закупівлі електрогенераторів для навчальних закладів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)», — сказано в повідомленні.

Згідно з даними слідства, Управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.

При цьому, з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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