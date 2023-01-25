У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона — Finance.ua
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У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона

Кримінал
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У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона
У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому ректору столичного університету, який незаконно нарахував собі премії на 1,3 млн грн.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
«Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України)», — сказано в повідомленні.
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Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами давав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн гривень бюджетних коштів.
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Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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