Zoom после ребрендинга перезапускается как AI-компания — Finance.ua
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Zoom после ребрендинга перезапускается как AI-компания

Фондовый рынок
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Zoom после ребрендинга перезапускается как AI-компания
Zoom после ребрендинга перезапускается как AI-компания
Компания Zoom Video Communications Inc. изменяет название — теперь это Zoom Communications Inc. Ее основным продуктом станет ИИ-помощник Zoom AI Companion.
Об этом пишет TechCrunch.
«Почему меняем? Zoom — это гораздо больше, чем просто видеовстречи. Мы первая компания, внедряющая искусственный интеллект и предлагающая современные гибридные рабочие решения, позволяющие вам беспрепятственно сотрудничать. Это небольшое обновление нашего юридического названия позволяет отразить это», — пояснили в Zoom.
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Приложение AI Companion, встроенное в Zoom Workplace, обобщает содержание встреч, а также может готовить ответы по электронной почте и выполнять другие задачи.
Компания считает, что со временем это будет цифровой двойник, который можно полностью настроить под себя, так что в перспективе сотрудники смогут «работать только четыре дня в неделю».
Zoom продолжит создавать простые в использовании продукты, а одновременно начнет переход к рабочей платформе, ориентированной на искусственный интеллект.
По материалам:
ua.news
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