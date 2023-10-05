Zoom добавляет функцию редактирования документов — Finance.ua

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Zoom добавляет функцию редактирования документов

Технологии&Авто
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Zoom добавляет функцию редактирования документов
Zoom добавляет функцию редактирования документов
Платформа Zoom объявила, что добавляет текстовый редактор в свой набор инструментов и экспериментирует с новыми функциями.
Об этом сообщает Bloomberg.
Совместное редактирование документов, подобно Google Docs, будет доступно в Zoom в следующем году. Как заявил директор по производству Смита Хашим, этот инструмент может содержать информацию и резюме, созданные искусственным интеллектом во время встреч в Zoom.
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Zoom также работает над добавлением интерактивных виртуальных объектов во время видеосвязи для таких целей как реклама продуктов или образование. Кроме того, планируют добавить функцию, которая сканирует «невербальные сигналы» участников встречи и подсказывает, например, предлагает позвонить тому, кто выглядит так, будто хочет поговорить.
В сентябре Zoom представил функции искусственного интеллекта, такие как подведение итогов звонков и написание сообщений во время виртуальных звонков. Новые инструменты включены в платные тарифные планы без дополнительной платы. По словам Хашима, компания стремится к тому, чтобы функции искусственного интеллекта оставались бесплатными для пользователей.
По материалам:
Укрінформ
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