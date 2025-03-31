Золото выросло в цене до рекордного максимума — Finance.ua

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Золото выросло в цене до рекордного максимума

Банковские металлы
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Золото выросло в цене до рекордного максимума
Золото выросло в цене до рекордного максимума
Золото достигло исторического максимума и приближается к наибольшему квартальному росту за 38 лет. Инвесторы скупают драгоценный металл на фоне опасений по поводу таможенной политики Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото выросло на 1,1% и достигло $3 116,82 за унцию. Фьючерсы на золото в США подорожали до $3 148,00. За квартал драгоценный металл прибавил более 18%. Это самый большой показатель с 1986 года.
По мнению издания, рост цен подпитывают ожидания понижения процентных ставок, покупка золота центробанками и спрос со стороны биржевых фондов.
Ослабление доллара также укрепляет стоимость драгоценного металла.
Другие драгоценные металлы тоже растут: серебро подорожало на 0,6%, до $34,32 за унцию, платина — на 1,1%, до $994,60, а палладий — на 0,9%, до $980,11.
Напомним, 28 марта золото выросло до исторического максимума в 3077 долларов за унцию из-за опасений инвесторов по поводу торговой войны. Трамп планирует ввести пошлины на импорт авто, что подогревает спрос на безопасные активы.
По материалам:
Фінансовий клуб
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