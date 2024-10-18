Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию — Finance.ua
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Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию

Банковские металлы
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Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию
Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию
Золото впервые превысило отметку в 2700 долларов за унцию. Опасения по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и напряженной предвыборной гонки в США побуждают инвесторов покупать безопасные активы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цены на золото 18 октября поднялись на 0,7% до 2711,99 долларов за унцию, побив исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.
Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию
Рынки сосредоточены на более напряженных геополитических событиях после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара, архитектора нападения палестинской группировки на юг Израиля, спровоцировавшего годовую войну в секторе Газа.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать бороться до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАС в прошлом году, не будут освобождены, даже несмотря на то, что президент США Джо Байден заявил, что пора положить конец войне. Инвесторы обычно ищут безопасность в золоте при геополитической и экономической неопределенности.
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Инвесторы также перестраивали портфели накануне выборов в США 5 ноября.
Тем временем индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,1%, прервав четырехдневный рост. Более слабый доллар делает слитки дешевле для многих покупателей, поскольку они оцениваются в валюте США.
При этом стремление актив-убежище преобладает над другими макроэкономическими факторами, которые обычно оказывают давление на драгоценный металл.
Слиток золота — один из самых эффективных товаров в 2024 году, с ростом более 30% этого года. Оптимизм по поводу снижения ставок подпитывал последние росты, поскольку ФРС начала цикл смягчения в прошлом месяце. Активные покупки центральными банками были давней опорой поддержки цен на золото.
По материалам:
РБК-Україна
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