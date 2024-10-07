Цены на золото снова выросли — сколько стоит драгоценный металл в октябре Сегодня 14:36 — Банковские металлы

Цены на золото снова выросли — сколько стоит драгоценный металл в октябре

Цены на золото в Украине выросли в первой неделе октября 2024 года, отмечая повышение спроса на драгоценный металл в условиях экономической нестабильности и инфляционных рисков.

Аналитики связывают эту тенденцию с глобальными изменениями на финансовых рынках, в частности, с колебаниями курса доллара и увеличением интереса инвесторов к активам, которые могут служить защитой от инфляции.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведенный до высочайших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 474,79 грн/грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 464,37 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 440,04 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 145,53 грн/грамм.

375 проба: 1 290,02 грн/грамм.

500 проба: 1 720,02 грн/грамм.

583 проба: 2 005,54 грн/грамм.

585 проба: 2 012,42 грн/грамм.

750 проба: 2 580,03 грн/грамм.

900 проба: 3 096,04 грн/грамм.

916 проба: 3 151,08 грн/грамм.

958 проба: 3 295,56 грн/грамм.

999 проба: 3436,60 грн/грамм.

999,9 проба: 3439,70 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 115 грн/грамм.

375 проба: 1 365 грн/грамм.

500 проба: 1 850 грн/грамм.

583 проба: 2 160 грн/грамм.

585 проба: 2 185 грн/грамм.

750 проба: 2 770 грн/грамм.

900 проба: 3 385 грн/грамм.

916 проба: 3 460 грн/грамм.

958 проба: 3 635 грн/грамм.

999 проба: 3 715 грн/грамм.

Куда выгоднее сдавать золото

Если вы решили продать золото, важно учесть несколько факторов, чтобы извлечь максимальную выгоду. Сначала нужно определить его действительную стоимость. Первым шагом должна быть проверка веса и пробы золота. Чем выше проба, тем больше выгоды вы получите. В современных условиях рынок золота предлагает различные варианты сдачи: от ювелирных магазинов до ломбардов и специализированных компаний.

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Одним из наиболее выгодных вариантов является сдача золота в специализированные компании, занимающиеся покупкой драгоценных металлов. Эти компании часто предлагают лучшие цены, поскольку имеют доступ к большему числу клиентов и рынков. Однако перед тем как обратиться в такие компании, стоит сравнить предложения от нескольких из них, чтобы убедиться в том, что вы получаете лучшую цену.

Также не стоит забывать о ломбардах. Если вам срочно нужны деньги, ломбард может стать быстрым и удобным способом обналичить под залог золота. Но помните, что цены в ломбардах могут быть ниже, чем в ювелирных магазинах или специализированных компаниях, поскольку они учитывают риски и расходы на хранение и реализацию. Ввиду этого, выбор места для сдачи золота следует делать, учитывая срочность и желаемую выгоду.

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