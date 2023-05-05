Золото приближается к ценовому рекорду на опасениях по поводу глобальной экономики — Finance.ua

Золото приближается к ценовому рекорду на опасениях по поводу глобальной экономики Сегодня 14:12 — Банковские металлы

Цены на золото активно растут в четверг и приближаются к историческому максимуму на итогах майского заседания Федрезерва и ввиду опасений по поводу мировой экономики.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18.36 кв поднялись на 1,1% до $2059 за тройскую унцию.

Исторический рекорд по закрытию торгов был установлен 6 августа 2020 года и составляет $2069,40 за унцию, по данным Dow Jones Market Data.

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«Ряд экономических опасений, снижение доходности гособлигаций США и слабый доллар позволили золоту снова засиять», — сказал старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Поддержку золоту также оказал тот факт, что Федеральная резервная система (ФРС) убрала слова о необходимости дальнейшего усиления денежно-кредитной политики из пресс-релиза по итогам майского заседания.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле жесткости политики, будет принято на июньском заседании.

«Важно не недооценивать Федрезерва, поскольку он может достаточно быстро изменить свою риторику и сделает это, если инфляция не замедлится», — отметил инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

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