Злоумышленники применяют программы удаленного доступа для взлома: как защитить средства — Finance.ua

Злоумышленники применяют программы удаленного доступа для взлома: как защитить средства Сегодня 13:22 — Личные финансы

В последние два месяца лета мошенники активизировались и применяют схемы с удаленным доступом для кражи личных данных и средств украинцев.

Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Юрий Япко, пишет GSMinfo.

Как действуют злоумышленники

«Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и дальше они с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — рассказал эксперт.

По его словам, на подобные схемы приходится около 30−40% всех атак хакеров с применением удаленного доступа.

Методы, которые используют злоумышленники:

звонят своим жертвам от имени сотрудников «Дія» и предлагают обновить персональные данные. Мошенники убеждают человека в необходимости установить какую-то программу, с помощью которой им удается получить доступ к смартфону и всем банковским приложениям ничего не подозревающей жертвы;

звонят людям от имени «Нафтогаза» и сервисов объявлений. Якобы сотрудники газовой компании предлагают установить приложение, с помощью которого будет легче передавать показания счетчиков;



или «покупатель» просит продавца включить видеосвязь, а затем отправляет фишинговую ссылку. После того как человек переходит по ней, телефон жертвы блокируется, а мошенник продолжает видеть демонстрацию экрана. Так злоумышленникам удается увидеть код-пароли от телефона, банка и других приложений.



Как уберечься

Эксперт советует установить на свой смартфон антивирус и определитель номера, чтобы не попасть в «сети» мошенников.

Также следует внимательнее относиться к ссылкам, которые присылают незнакомые люди.

Напомним, почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Зато увеличилось количество дел, которые доходят до суда.

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