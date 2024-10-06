Злоумышленники придумали новую схему обмана украинцев: «взыскание» средств через суд — Finance.ua

Злоумышленники придумали новую схему обмана украинцев: «взыскание» средств через суд
Мошенники в Украине разработали новую схему обмана, которая касается так называемого «взыскания» средств через суд.
Об этом сообщили в МВД Украины.
«На почтовые ящики пользователей мошенники рассылают сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о „постановлении“ о взыскании средств», — говорится в сообщении.
Как действуют злоумышленники:
- Маскировка под официальные письма. Злоумышленники используют домен gov.ua, при этом включают подлинные названия ФЛП и адреса.
- Вложения с опасностью. Письма часто содержат PDF-файлы, которые являются шпионскими программами.
- Получение удаленного доступа. Открытие таких файлов может привести к удаленному доступу к устройству.
Как защититься от мошенников:
- Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
- Избегайте открытия вложений из подозрительных писем.
- Игнорируйте и удаляйте такие сообщения.
Напомним, почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом. При этом увеличилось количество дел, которые доходят до суда.
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