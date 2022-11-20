Зимние штрафы для водителей в Польше: за что могут взыскать 500 злотых — Finance.ua
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Зимние штрафы для водителей в Польше: за что могут взыскать 500 злотых

Мир
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Зимние штрафы для водителей в Польше: за что могут взыскать 500 злотых
Зимние штрафы для водителей в Польше: за что могут взыскать 500 злотых
Пользование автомобилем всегда тесно связано с вопросами безопасности, особенно зимой. Каждый опытный водитель знает основные правила путешествий в сложных погодных условиях. Однако иногда в Польше можно получить штраф за довольно обычные для украинских водителей действия.

Правила безопасности для водителей зимой

Первое, что делает автовладелец с приближением холодного времени года — меняет летнюю резину на зимнюю. Хотя в Польше отсутствует правило, обязывающее автовладельцев менять шины, водители должны использовать транспортное средство так, чтобы оно не представляло опасности для других участников дорожного движения. Поскольку погода зимой в Польше схожа с украинской, стоит позаботиться о безопасной резине (зимней или всесезонной). Однако обращаем Ваше внимание, что в Польше запрещено использовать шипованные шины.
Особо актуальным зимой становится правило обязательного соблюдения безопасной дистанции с другим транспортным средством во время движения. Дистанция должна составлять половину скорости, с которой двигается авто. К примеру, при скорости на автомагистрали 100 км/ч — расстояние между авто 50 м. За несоблюдение данных требований водитель может заплатить штраф 300-500 злотых.
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Дневные ходовые огни, а при их отсутствии ближний свет фар, в светлое время суток на автомобили должны быть включены круглый год. За невыполнение этого требования — штраф от 100 до 300 злотых в зависимости от времени суток и места нарушения.
Противотуманные фары можно включать исключительно в условиях тумана и недостаточной видимости (до 50 м). Штраф за нарушение правил использования противотуманных фар 100 злотых.

Зимние штрафы в Польше

Запрет на прогрев двигателя. Украинские водители привыкли прогревать в холодное время года двигатель перед поездкой. Однако в Польше включенный двигатель во время стоянки автомобиля дольше, чем на 1 минуту, считается нарушением. Сумма штрафа составляет 100 злотых. Также, если водитель покинет авто с включенным двигателем, ему грозит штраф в размере 50 злотых. Еще больше денег придется заплатить, если Вы решите оставить заведенный автомобиль во дворе жилого дома. Штраф за неудобства, связанные с чрезмерным выбросом выхлопных газов или чрезмерным шумом составляет 300 злотых.
Движение на заснеженном авто запрещено, ведь падение снега во время езды может не только снизить видимость для водителя, но и стать причиной ДТП. Поэтому за передвижение на авто в снегу придется заплатить штраф от 20 до 500 злотых и получить 6 штрафных баллов.
Грязные фары представляют опасность зимой, ведь от снега поток света становится слабее, а видимость хуже. Штраф за снег или грязь на фарах составляет 200 злотых и 3 штрафных балла.
За движение с грязным лобовым стеклом придется заплатить до 500 злотых. Поэтому не рекомендуем Вам ездить с частично чистым ветровым стеклом, без жидкости ветрового стеклоочистителя или с неисправными стеклоочистителями.
Грязь на номерном знаке значительно уменьшает его читабельность. Штраф за снег или лед на номере до 100 злотых.
Катание на санях, привязанных к автомобилю, может привезти к большой трагедии. Поэтому в Польше за такие действия можно получить достаточно большой штраф, до 500 злотых.
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По материалам:
visitukraine.today
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