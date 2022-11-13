Топ-10 самых дешевых в Украине новых авто (инфографика) — Finance.ua
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Топ-10 самых дешевых в Украине новых авто (инфографика)

Личные финансы
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В Украине составили рейтинг самых доступных новых автомобилей в своих сегментах, таких как турбодизели, универсамы, кроссоверы, которые можно купить уже сейчас.
Нижеследующие новые автомобили представлены сейчас на украинском авторынке, и они имеют самую низкую цену в своем сегменте, то есть машины выбирались по определенному параметру, например, по типу двигателя, кузова, трансмиссии и т.д.
Топ-10 самых дешевых в Украине новых авто (инфографика)
Самый дешевый турбодизель Renault Express Van — цена от 599 000 грн.
Самый доступный универсал Skoda Fabia Combi — цена от 650 412 грн.
Самый бюджетный полный привод Renault Duster — от 694 500 грн.
Самый дешевый кроссовер Chery Tiggo 2 — от 440 360 грн.
Самый доступный внедорожник Suzuki Jimny — от 782500 грн.
Самый бюджетный автомобиль с АКПП Chery Tiggo 2 Pro — от 558 700 грн.
Самый дешевый бензиновый турбо JAC J7 — от 617000 грн.
Самый доступный фургон Fiat Fiorino — вил 489 900 грн.
Самый бюджетный электромобиль BYD E2 — от 927 000 грн.
Самый дешевый премиум-седан Alfa Romeo Giulia — от 1460000 грн.
Самый доступный новый автомобиль в Украине и Chery Tiggo 2 — 440 300 грн.
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По материалам:
MMR
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