Топ-10 самых дешевых в Украине новых авто (инфографика) — Finance.ua

Топ-10 самых дешевых в Украине новых авто (инфографика) Сегодня 20:12 — Личные финансы

В Украине составили рейтинг самых доступных новых автомобилей в своих сегментах, таких как турбодизели, универсамы, кроссоверы, которые можно купить уже сейчас.

Нижеследующие новые автомобили представлены сейчас на украинском авторынке, и они имеют самую низкую цену в своем сегменте, то есть машины выбирались по определенному параметру, например, по типу двигателя, кузова, трансмиссии и т.д.

Самый дешевый турбодизель Renault Express Van — цена от 599 000 грн.

Самый доступный универсал Skoda Fabia Combi — цена от 650 412 грн.

Самый бюджетный полный привод Renault Duster — от 694 500 грн.

Самый дешевый кроссовер Chery Tiggo 2 — от 440 360 грн.

Самый доступный внедорожник Suzuki Jimny — от 782500 грн.

Самый бюджетный автомобиль с АКПП Chery Tiggo 2 Pro — от 558 700 грн.

Самый дешевый бензиновый турбо JAC J7 — от 617000 грн.

Самый доступный фургон Fiat Fiorino — вил 489 900 грн.

Самый бюджетный электромобиль BYD E2 — от 927 000 грн.

Самый дешевый премиум-седан Alfa Romeo Giulia — от 1460000 грн.

Самый доступный новый автомобиль в Украине и Chery Tiggo 2 — 440 300 грн.

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MMR По материалам:

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