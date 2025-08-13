Швейцария присоединилась к 18 пакету санкций Европейского Союза — Finance.ua

Швейцария присоединилась к 18 пакету санкций Европейского Союза Сегодня 20:33 — Мир

Швейцария 12 августа присоединилась к 18 пакету санкций Европейского Союза — страна расширила санкционные списки и снизила ценовой предел на российскую нефть до $47,6 за баррель. Швейцария также приняла дополнительные санкции блока в отношении Молдовы и беларуси.

Об этом сообщает федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

В санкционный список добавили еще 14 человек и 41 компанию, им заморозили активы и запретили предоставлять экономические ресурсы. Им также запретили въезд и транзит через территорию Швейцарии.

Среди новых фигурантов санкций — российские и международные компании, управляющие судами теневого флота, трейдеры российской нефти и поставщики для российского военно-промышленного комплекса, в том числе базирующиеся в третьих странах.

Еще 105 судов из третьих стран попали под запрет на покупку, продажу и обслуживание. Преимущественно это танкеры российского теневого флота, которые обходят ценовой потолок на нефть и нефтепродукты или доставляют военные товары в россию.

В торговой сфере 26 новых компаний, в том числе некоторые в третьих странах, попали под более жесткий экспортный контроль, главным образом из-за обхода ограничений на экспорт БпЛА.

Под санкции также попали еще семь человек и три компании из Молдовы, им заморозили активы, запретили предоставлять ресурсы, въезд и транзит через Швейцарию. Это касается тех, кто принимал участие в поддерживаемых россией попытках повлиять на референдум о вступлении Молдовы в ЕС и президентские выборы 2024 года.

Еще восьми оборонным белорусским компаниям заморозили активы и запретили предоставлять ресурсы.

Снижение цены на нефть начнет действовать с 3 сентября, а все остальные ограничения — с 23:00 12 августа. В 18 пакете санкций ЕС также ввел ограничения в сфере торговли товарами, финансов и энергетики. В Швейцарии сейчас их изучают.

theБабель По материалам:

