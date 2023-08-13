Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто — Finance.ua

Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто Сегодня 23:11 — Мир

Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто

В «труднодоступном» городке Церматт (Швейцария), принявшем решение отказаться от использования автотранспорта, автомобили полностью «запрещены», а въезд и выезд осуществляют только по одной дороге.

Об этом пишет Daily Star

Власти города отменили право на владение личным автомобилем и даже запретили въезд бензиновых машин на территорию муниципалитета. Вместо этого проживающие и нуждающиеся в транспортном средстве должны обращаться за специальным разрешением, которое, в случае его получения, дает им доступ к крошечному автомобилю, построенному по индивидуальному заказу и изготовленному в этом районе.

До появления автомобилей Церматт считался слишком труднодоступным, а на то время, когда четырехколесные средства экономии времени стали использоваться по всему миру, было слишком поздно по-настоящему вводить их в эксплуатацию.

Однако жители города все равно не хотят, чтобы по их улицам ездили автомобили, предпочитая пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде.

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Сейчас в городе действуют особые требования к тем, кто может и не может владеть транспортными средствами, хотя строителям и таксистам предоставлена ​​небольшая свобода действий по автомобилям. Но даже в этом случае нуждающиеся в автомобиле должны обратиться за государственным разрешением, и в редких случаях, если его одобрят, правительство разработает и предложит автомобиль — крошечный блок, который вписывается в эстетику района.

За последние два десятилетия в Швейцарии было одобрено всего 520 автомобилей. Эти автомобили используются в качестве полицейских машин, автобусов и такси, и все они спроектированы в центре муниципалитета.

Фокус По материалам:

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