Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто

Мир
30
Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто
Жителям швейцарского города запретили пользоваться авто
В «труднодоступном» городке Церматт (Швейцария), принявшем решение отказаться от использования автотранспорта, автомобили полностью «запрещены», а въезд и выезд осуществляют только по одной дороге.
Об этом пишет Daily Star.
Власти города отменили право на владение личным автомобилем и даже запретили въезд бензиновых машин на территорию муниципалитета. Вместо этого проживающие и нуждающиеся в транспортном средстве должны обращаться за специальным разрешением, которое, в случае его получения, дает им доступ к крошечному автомобилю, построенному по индивидуальному заказу и изготовленному в этом районе.
Читайте также
До появления автомобилей Церматт считался слишком труднодоступным, а на то время, когда четырехколесные средства экономии времени стали использоваться по всему миру, было слишком поздно по-настоящему вводить их в эксплуатацию.
Однако жители города все равно не хотят, чтобы по их улицам ездили автомобили, предпочитая пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде.
Читайте также
Сейчас в городе действуют особые требования к тем, кто может и не может владеть транспортными средствами, хотя строителям и таксистам предоставлена ​​небольшая свобода действий по автомобилям. Но даже в этом случае нуждающиеся в автомобиле должны обратиться за государственным разрешением, и в редких случаях, если его одобрят, правительство разработает и предложит автомобиль — крошечный блок, который вписывается в эстетику района.
За последние два десятилетия в Швейцарии было одобрено всего 520 автомобилей. Эти автомобили используются в качестве полицейских машин, автобусов и такси, и все они спроектированы в центре муниципалитета.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.