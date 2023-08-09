ВАЗ, Mercedes и Volkswagen: топ-авто, которые угоняют в Украине в 2023 (инфографика) — Finance.ua

ВАЗ, Mercedes и Volkswagen: топ-авто, которые угоняют в Украине в 2023 (инфографика) Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

ВАЗ, Mercedes и Volkswagen: топ-авто, которые угоняют в Украине в 2023 (инфографика)

После активизации угонщиков авто в начале полномасштабного вторжения количество автоугонов возвращается к привычному уровню. Самый высокий уровень автопреступности — в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В этом году самые популярные марки автомобилей среди автоугонщиков — ВАЗ, Volkswagen и Mercedes.

За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысяч случаев угона авто.

Пик пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей — 10,4 тысячи. Это 73% заявлений от всего изучаемого периода. Вместе с тем, в этом году пока сохраняется привычная для предыдущих лет динамика — за шесть месяцев 2023-го было угнано 809 транспортных средств.

Среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область — 2,7 тысяч за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно. Наименьшее количество угонов зафиксировано в Ивано-Франковской области, где с 2020 года официально исчезло только 46 транспортных средств.

Чаще всего в Украине угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы — на эти транспортные средства приходится более 12,2 тысяч угонов. В то же время наиболее «экзотической» категорией являются тракторные прицепы — в период с 2020 года они были похищены только 34 единицы.

ВАЗ — самая популярная марка среди автоугонщиков. В последние три года было угнано 2,3 тыс. автомобилей, или 16% от всего количества.

И этот же продукт советского автопрома возглавлял ежегодные топы угнанных в Украине автомобилей. Вместе с тем, вкусы угонщиков по отношению к другим маркам транспортных средств в этот период все же менялись. Так, в 2020—2021 годах спросом у автоворов пользовались также автомобили Hyundai и Toyota, а в 2022 году — Renault и Volkswagen. При этом последний бренд вместе с Mercedes также входит в топ-3 марок автомобилей, востребованных у преступников в 2023 году.

Что касается моделей, то чаще всего от рук автоугонщиков страдали ценители ВАЗ-2107, 21 063 и 21 099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster. За три года было угнано 1034 упомянутых выше автомобиля, но большая часть из них попала в соответствующие полицейские ориентировки в прошлом году.

Кроме того, в более ранние периоды наиболее массовыми были другие модели автомобилей. Например, в 2020 году чаще всего угоняли Hyundai Tucson (27 автомобилей), а в 2021 году — его «родственника» Hyundai Santa Fe (56 автомобилей).

Стоит отметить, что количество угнанных авто в Реестре больше количества производств, открытое в ГПУ. На обращение Опендатабота в Национальную полицию Украины нам объяснили: разногласие связано с тем, что в начале полномасштабного вторжения рф было большое количество угонов авто у предприятий, организаций, автосалонов и т. д. По факту такого угона открывали 1 уголовное производство, а в розыск подавали общее количество угнанных авто.

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