Жители девяти областей имеют право на денежную помощь во время отопительного сезона — Finance.ua

Жители девяти областей имеют право на денежную помощь во время отопительного сезона Сегодня 09:15 — Личные финансы

Жители девяти областей имеют право на денежную помощь во время отопительного сезона

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года для приобретения твердого печного бытового топлива. Согласно этому решению, сумма помощи составит 21 тысячу гривен на одно домохозяйство за весь отопительный сезон.

Об этом свидетельствует постановление от 30 августа 2024 г. № 993

Получателями помощи могут быть лица, фактически проживающие в:

Сумской области;

Харьковской области;

Херсонской области;

Луганской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Черниговской области.

Это касается жителей 10-километровой зоны от государственной границы с россией или линии столкновения, а также проживающих на территориях активных боевых действий.

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Помощь оказывается путем средств международных организаций и не учитывается при расчете общего месячного или годового налогооблагаемого дохода. Лица, нуждающиеся в этой помощи, должны подать заявление в исполнительный орган местной власти до 16 сентября 2024 года.

Денежное пособие не предоставляется, если получатель или другой член его семьи уже получал помощь на отопление на сезон 2024/25 года (в натуральной или денежной форме), кроме случаев, когда эта помощь была выделена из государственного или местного бюджетов.

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