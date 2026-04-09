Жилищные ваучеры для ВПЛ с ВОТ: как будет формироваться очередь
Вскоре стартует бронирование средств по жилищным ваучерам для ВПЛ с ВОТ, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Как формируется очередь, что происходит, если средств временно не хватает или вы не успели их потратить, подробно расписано в инфографике ниже.
Finance.ua уже писал, что в Украине запустили механизм жилых ваучеров для ВПЛ, но вопрос финансирования остается открытым: в бюджете-2026 заложены средства только на часть потребностей. Пока идет техническая и организационная настройка программы, объемы заявлений уже показывают: ресурсов понадобится значительно больше, чем запланировано.
ВПЛ начали массово подавать заявки на жилые ваучеры за утраченное жилье на ВОТ практически сразу после того, как в «Дії» открылась техническая возможность подачи 1 декабря.
