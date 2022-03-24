Жилье в ипотеке: что делать, если не можете платить взносы — Finance.ua

Жилье в ипотеке: что делать, если не можете платить взносы

Жилье в ипотеке: что делать, если не можете платить взносы

Полномасштабное вторжение рф повлияло на все сферы, в том числе и на недвижимость. Недвижимое имущество (нередко в ипотеке) получает критические повреждения или вообще уничтожаются оккупантами. Так возникает вопрос выплат ипотеки (особенно разрушенных войной объектов) и компенсации за пострадавшее имущество. Журналисты портала vctr.media узнали, что об этом говорит адвокат и нужно ли платить по кредиту.

Что делать с ипотекой во время войны?

Ипотека — не что иное, как договор залога недвижимого имущества. Согласно ему кредитор (тот, кто ссудил средства) вправе удовлетворить свои требования на средства заложенного имущества, если долг (кредит) не возвратят своевременно и в объеме, установленном этим договором займа. Отсюда и обоснованные опасения должников, что из-за временной утраты возможности возвращать кредиты банки начнут забирать ипотечное имущество.

Однако следует обратить внимание на такую вещь. 24 февраля 2022 г. Верховная Рада утвердила указ Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 «О введении военного положения в Украине». Он ввел военное положение по всей территории Украины. Затем его продлили до 26 апреля 2022 года.

После этого Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) засвидетельствовала факт наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы). Речь идет об агрессии россии против Украины, которая стала основанием для введения военного положения.

Поэтому в Украине действует форс-мажор, дающий право сторонам договора не выполнять его условия до окончания обстоятельств непреодолимой силы. Однако это работает, только если они прямо влияют на возможности соответствующей стороны договора.

Кроме того, во время действия военного положения и в тридцатидневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель:

не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту;

освобождается от уплаты штрафа или пени и других платежей за просрочку выполнения (невыполнение, частичное выполнение) обязательств.

Кроме того, остановлено действие норм, которые давали право ипотекодержателю выселять из ипотечного жилья его жителей, приобретать право собственности или продавать его.

Иными словами: ваш кредитный договор предусматривает периодические платежи, которые вы временно не способны производить по объективным причинам. В этом случае вы имеете право их не производить без санкций. Однако в течение 30 дней после окончания военного положения придется возобновить платежи.

То же касается и ипотечного имущества. Невыполнение кредитных обязательств во время военного положения не будет считаться нарушением кредитных обязательств. Поэтому удовлетворить за свой счет свои требования не имеет права ни одно финансовое учреждение (включая банк).

А если ипотечное имущество уничтожено или повреждено?

Как правило, в договорах предусмотрен четкий алгоритм действий. Например: часто указывается, что договор ипотеки считается прекращенным, если предмет уничтожен или стоимость из-за повреждений значительно снизилась.

В этом случае достаточно лишь в письменном виде обратиться к своему ипотекодержателю и сообщить о событии с предоставлением соответствующих доказательств. После того как государственные реестры откроются, внести соответствующие данные в них.

Иногда ипотечные договоры предусматривают обязанность ипотекодателя застраховать объект от определенных видов уничтожения и повреждения. В таком случае необходимо:

дополнительно обратиться к соответствующему договору страхования;

в предусмотренном в нем порядке обратиться в страховую компанию;

те в свою очередь должны оценить ущерб и выплатить соответствующий страховой платеж.

После этого, по возможности, ипотекодатель обязан возобновить имущество, а если нет — договор ипотеки просто прекращает действие.

Если же имущество не застраховано и последствия его уничтожения в договоре ипотеки не предусмотрены, то необходимо руководствоваться условиями Закона Украины «Об ипотеке». Согласно ему:

ипотека прекращается в случае уничтожения (потери) передаваемого здания (сооружения), если ипотекодатель не восстановил его;

если же предметом договора является земельный участок и расположенное на нем здание (сооружение), то в случае уничтожения последнего ипотека земельного участка не прекращается.

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