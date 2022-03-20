Кредиты господдержки в период войны могут предоставляться под нулевую ставку — Finance.ua
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Кредиты господдержки в период войны могут предоставляться под нулевую ставку

Сегодня 15:01Кредит&Депозит
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Кредиты господдержки в период войны могут предоставляться под нулевую ставку
Правительство будет компенсировать до нуля процентную ставку по кредитам господдержки компаниям для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий, в частности для удовлетворения потребностей ВСУ и/или населения, пострадавшего в результате боевых действий.
Согласно постановлению Кабинета Министров № 312 от 18 марта, такая нулевая ставка будет действовать в течение военного положения и месяц после него, а после этого составит 5%.
Максимальный размер кредитов повышен с 50 млн. грн. до 60 млн. грн., сняты ограничения их получения «субъектами крупного предпринимательства».
Ставка по кредитам без учета компенсации процентов составит: для средних компаний — в пределах индекса UIRD (три месяца) плюс 5 процентных пунктов (п. п.), крупных компаний — в пределах индекса UIRD (три месяца) плюс 3 п. п.
Кроме того, на период военного положения и в течение 180 дней после него отменены требования о приросте новых рабочих мест, сохранении рабочих мест и подаче соответствующей отчетности субъектом предпринимательства не применяются.
Снят также ряд других ограничений, в частности, по максимальному размеру ранее полученной господдержки.
UIRD-индекс ставок по депозитам физлиц, на 3 мес. в настоящее время составляет 7,57% годовых.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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