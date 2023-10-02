Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства

Личные финансы
21
Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства
Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства
В 2023 году Министерство по делам ветеранов Украины выделило 5,5 млрд грн на закупку жилья для украинских военнослужащих. 700 защитников уже получили деньги на свои карточные счета и 13 — уже приобрели жилье.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Герой Украины Александр Порхун.
«В 2021 году непосредственно 1300 человек получили средства на приобретение своего жилья, а в 2023 году Министерство по делам ветеранов распределило 5,5 млрд грн, которые 700 человек получили на свои карточные счета и 13 человек уже приобрели жилье. То есть в этом году на 5,5 млрд мы рассчитываем, что свое жилье приобретет примерно 2300 семей, нуждающихся в жилье», — рассказал Порхун.

Читайте также: єОселя в 2023 году: на что могут рассчитывать военнослужащие

По словам замминистра по делам ветеранов, выделение жилья для военнослужащих регулируют четыре постановления Кабинета министров Украины.
«Непосредственно у министерства по делам ветеранов Украины есть четыре жилищные субвенции на разные категории для участников боевых действий», — отметил он.
  • Это 719-е постановление Кабмина, рассчитанное на лиц с инвалидностью в результате войны 1-й и 2-й группы и членов семей погибших защитников.
  • 280-е постановление КМУ рассчитано на участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц.
  • Третье постановление — 216-е — для категории участников боевых действий на территории других государств, лиц с инвалидностью в результате войны 1 и 2-й группы и членов семей умерших участников боевых действий на территории других государств.
«И 206-е постановление Кабмина для участников Революции Достоинства. Это четвертое постановление мы „закроем“ в этом году…» — рассказал Александр Порхун.

Справка Finance.ua:

  • ранее Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм действий, как военному получить денежное пособие при ранении во время службы;
  • некоторые военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе боевые в размере 50 тысяч. Прибавку 50 тыс. грн получают военные, которые выполняют боевые задания в составе органов военного управления, управляют подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий или начальник Генштаба. Подробнее, кому назначаются эти выплаты — рассказали здесь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Багнет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.