Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства — Finance.ua

Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства Сегодня 19:02 — Личные финансы

Жилье для защитников: кто из военнослужащих имеет право на квартиру от государства

В 2023 году Министерство по делам ветеранов Украины выделило 5,5 млрд грн на закупку жилья для украинских военнослужащих. 700 защитников уже получили деньги на свои карточные счета и 13 — уже приобрели жилье.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Герой Украины Александр Порхун.

«В 2021 году непосредственно 1300 человек получили средства на приобретение своего жилья, а в 2023 году Министерство по делам ветеранов распределило 5,5 млрд грн, которые 700 человек получили на свои карточные счета и 13 человек уже приобрели жилье. То есть в этом году на 5,5 млрд мы рассчитываем, что свое жилье приобретет примерно 2300 семей, нуждающихся в жилье», — рассказал Порхун.

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По словам замминистра по делам ветеранов, выделение жилья для военнослужащих регулируют четыре постановления Кабинета министров Украины.

«Непосредственно у министерства по делам ветеранов Украины есть четыре жилищные субвенции на разные категории для участников боевых действий», — отметил он.

Это 719-е постановление Кабмина, рассчитанное на лиц с инвалидностью в результате войны 1-й и 2-й группы и членов семей погибших защитников.

280-е постановление КМУ рассчитано на участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц.



Третье постановление — 216-е — для категории участников боевых действий на территории других государств, лиц с инвалидностью в результате войны 1 и 2-й группы и членов семей умерших участников боевых действий на территории других государств.



«И 206-е постановление Кабмина для участников Революции Достоинства. Это четвертое постановление мы „закроем“ в этом году…» — рассказал Александр Порхун.

Справка Finance.ua:

ранее Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм действий, как военному получить денежное пособие при ранении во время службы;

некоторые военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе боевые в размере 50 тысяч. Прибавку 50 тыс. грн получают военные, которые выполняют боевые задания в составе органов военного управления, управляют подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий или начальник Генштаба. Подробнее, кому назначаются эти выплаты — рассказали здесь.



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