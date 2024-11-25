Жесткие санкции для опасных водителей: Польша ужесточает контроль на дорогах — Finance.ua

Жесткие санкции для опасных водителей: Польша ужесточает контроль на дорогах Сегодня 07:33 — Мир

Жесткие санкции для опасных водителей: Польша ужесточает контроль на дорогах

Новые правила дорожного движения в Польше кардинально изменят жизнь водителей. За серьезные нарушения предусмотрено лишение водительских прав навсегда.

Министерство Инфраструктуры Польши анонсировало масштабные изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о мелких правонарушениях и Закон о дорожном движении, которые существенно повлияют на всех участников дорожного движения.

Убийство на дороге

За совершение ДТП со смертельным исходом, которое произошло вследствие превышения скорости, участия в незаконной гонке или управления транспортом без прав, виновника хотят лишать свободы на срок до 10 лет.

Конфискация авто за вождение в нетрезвом состоянии

Если у водителя обнаружат в крови от 0,5 до 1,5 промилле алкоголя, суд может вынести решение о конфискации транспортного средства.

В случае если алкоголя больше 1,5 промилле, суд будет обязан это сделать. Кроме того, нарушитель не будет иметь права на приостановление отбывания наказания в виде лишения свободы за такое преступление — соответствующую норму хотят изъять из Уголовного кодекса.

Расширение оснований для изъятия водительских прав

В законопроекте учтено и требование МВД — лишить водительских прав за превышение скорости свыше 50 км/ч на однополосной дороге с двусторонним движением вне населенного пункта (правило не будет касаться автомагистралей и скоростных дорог). За такой проступок предусмотрено изъятие водительского удостоверения на три месяца.

Вместе с тем, если по решению суда удостоверение было изъято из-за превышения скорости на 50 км/ч и более, а человек снова сел за руль, то ему грозит пожизненный запрет на вождение авто (сейчас в таких случаях ограничения на вождение авто продлевают до 6 месяцев). Попытаться восстановить их можно будет не раньше, чем через 5 лет.

Запреты вождения не могут налагаться

Запреты управления транспортными средствами, наложенные судом, не должны налагаться. Суд будет обязан проверять окончательные решения и записи в Национальном судебном реестре.

Если будут основания для аналогичного ограничения к тому же лицу, то новый временный запрет не должен перекрывать существующий, а должен начинать действовать с момента окончания предыдущего запрета.

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Новые преступления и правонарушения для водителей

Среди предлагаемых изменений есть и установление нового вида преступления — организация и участие в незаконной автогонке.

В таких случаях правоохранительные органы будут обязаны предоставлять страховым компаниям информацию о транспортных средствах, участвующих в незаконных гонках, а те, в свою очередь, смогут увеличивать страховые премии для людей, подвергающих свои транспортные средства этому типу риска.

Дрифт, поднятие колес транспортного средства и связанные с этим последствия будут считаться правонарушением, за которое могут наказать штрафом от 1500 злотых, лишением водительских прав на три месяца и конфискацией автомобиля на 30 дней. За рецидив — штрафы будут увеличиваться вдвое.

Штрафные баллы нельзя аннулировать

Также есть предложение исключить возможность списания части штрафных баллов за самые тяжкие правонарушения — обгон на пешеходном переходе, проезд на красный свет, резкое превышение скорости.

Фермеры смогут ездить быстрее

Максимально разрешенную скорость движения тракторов поднимут с 30 км/ч до 40 км/ч. Фактически это ответ на требования аграриев, которые указывали на лучшее техническое состояние и более высокий уровень безопасности современной сельскохозяйственной техники.

Напомним, что в Польше хотят разрешить управлять автомобилем с 17 лет и ввести дополнительные ограничения для водителей, только получивших права.

И хоть это только проект изменений для водителей, но у него высокие шансы быстро пройти полный законодательный путь вплоть до подписи президента.

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