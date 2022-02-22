Жертвы аферистов из дейтинг-приложений в 2021 году отдали $139 млн в крипте — Finance.ua

Жертвы аферистов из дейтинг-приложений в 2021 году отдали $139 млн в крипте

Bitcoin

В 2021 году совокупный ущерб от мошенничества в сервисах онлайн-знакомств достиг $547 млн, пятая часть этой суммы пришлась на криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные отчета Федеральной торговой комиссии США.

По данным ведомства, в прошлом году 18% всех схем были связаны с поддельными инвестиционными приложениями. На них мошенники заработали $139 млн.

Злоумышленник находит потенциальную жертву на сервисах для знакомств и рассказывает, что якобы смог заработать на инвестировании в криптовалюты. Он предлагает помощь в обучении и и обещает большую прибыль. Такая схема получила название CryptoRom — сокращение от «Крипторомантики».

Одним из пострадавших стал британец Джеймс Эванс [имя изменено]. Он познакомился с неким «Дэвидом» в приложении Grindr. Спустя несколько дней новый знакомый рассказал Эвансу, что разбирается в торговле криптовалютой и может обучить этому. Он уговорил британца зарегистрироваться на бирже Binance и вложить 500 фунтов (около $680).

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Затем Эванс перевел криптовалюту с биржи на торговую платформу, ссылку на которую прислал знакомый с Grindr. В течение следующих дней британец внес в общей сложности еще 15 000 фунтов (свыше $20 400), однако вывести деньги не смог.

Аккаунт Эванса на торговой площадке перестал работать, и «Дэвид» рекомендовал ему обратиться в службу поддержки платформы. «Менеджеры» подтвердили блокировку личного кабинета, потребовав за разблокировку депозит 50% от суммы на балансе. Мужчина «заподозрил неладное», но через сутки все же внес депозит, однако аккаунт не работал.

Совокупная сумма его ущерба составила около 20 000 фунтов ($27 250). Пострадавший добавил, что не планировал вкладывать столько денег, но мошенник занимался «эмоциональным насилием» и манипулировал им.

Только на один из биткоин-адресов, которым пользовались злоумышленники, перевели около $1,39 млн, отметили в издании Sophos, исследующем киберпреступления. Злоумышленники используют сотни поддельных торговых, банковских и других приложений и сайтов, которые выдают за популярные сервисы вроде Binance, Kraken, Gemini, Bitwala и прочие.

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