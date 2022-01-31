Мошенники под видом торговли акциями выманивали деньги у иностранцев

Украинские мошенники организовали преступную схему, с помощью которой выманили деньги у иностранцев. Мошенникам удалось украсть у граждан Эстонии более миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога и привлек к противоправной деятельности свою знакомую. Иностранным гражданам предлагали получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках. Для убеждения вкладчиков организатор схемы даже образовал сеть call-центров в разных регионах Украины.

На собственном веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда у них была возможность беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известна злоумышленникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте.

Имея данные доступа к счетам инвесторов, фигуранты присвоили более миллиона евро.

Сотрудники полиции с участием правоохранителей Эстонии провели обыски по местам проживания фигурантов и расположения технических средств и в помещениях call-центров. По результатам изъяты вещественные доказательства.

По данному факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство. На данный момент идет следствие.