Железные дороги Украины и Польши будут развивать интермодальные маршруты в Азию — Finance.ua
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Железные дороги Украины и Польши будут развивать интермодальные маршруты в Азию

Казна и Политика
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АО «Укрзализныця» и Польская государственная железная дорога договорились развивать интермодальные железнодорожные маршруты между Азией и Европой.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Во время выставки InnoTrans 2024 в Берлине стороны договорились о повышении пропускной способности и эффективности пограничных переходов в грузовых перевозках, а также расширении пограничной железнодорожной инфраструктуры.
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Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко отметил, что Украина и Польша — стратегические партнеры в этом проекте, поэтому важно вместе координировать работу и работать над развитием пограничных переходов и коридоров TEN-Т путей 1435 мм на территории Украины. Кроме того, укрепление нашего логистического партнерства поможет развивать транзитные коридоры, перспективные для восстановления транзитного потенциала нашего государства, например, ТМТМ, соединяющего Азию с Европой.
В УЗ отметили, что, несмотря на войну, Украина остается перспективной страной для построения диверсификационного сообщения между Азией и странами ЕС, в частности, благодаря маршруту: Китайская Народная Республика — Республика Казахстан — Азербайджанская Республика — Грузия — Украина в Республику Польша через польско-украинские железнодорожные пограничные переходы.
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Поэтому задачей украинских и польских железнодорожников является восстановление и развитие Евразийского интермодального сообщения и обеспечение максимальной эффективности железнодорожных грузовых перевозок на польско-украинских пограничных переходах.
Генеральный директор АО «Польская государственная железная дорога» & PKP Group Алан Беруд убежден, что такое сотрудничество будет способствовать увеличению железнодорожных грузопотоков между Польшей и Украиной и развитию торгового коридора из Китая через Центральную и Восточную Азию.
«Географическое положение Польши имеет стратегическое значение для осуществления евразийского железнодорожного транспорта. Именно здесь сходятся несколько железнодорожных маршрутов, ведущих из Азии в Европу, включая маршрут TITR, Южный, Центральный и Северный маршрут Нового шелкового пути и Юго-Западный коридор», — акцентировал Алан Беруд.
По материалам:
Укрінформ
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