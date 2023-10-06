Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы — Finance.ua

Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы

Мобилизация в Украине продолжается, но вводить электронные повестки пока не предлагали. Если такая инициатива будет реализована, то е-повестки должны приходить на смартфоны.

Для введения электронных повесток в нашем государстве необходимо вносить изменения в законодательство, рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телемарафона.

«Сейчас согласно законодательству военком должен подписать повестку конкретному человеку… и военнослужащие должны прийти к нему домой лично его увидеть, передать, он должен поставить подпись. Тогда эта повестка считается врученной», — отметил нардеп.

По его словам, возможно, у кого-то есть планы по введению электронных повесток, «и эти планы будут как-то реализовываться».

«Я об этом не знаю. Но, ведь мы понимаем, что если эти электронные повестки будут, то они должны приходить куда-то — в „Дію“ там, на смартфон. Поэтому начнутся вопросы… Кто не хочет идти в армию, могут удалять или не пользоваться. Мы понимаем, что не у всех они есть. Поэтому, как это проверить, я не знаю…» — подчеркнул парламентарий.

Справка Finance.ua:

в Украине заработает электронный реестр военнообязанных. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что базу призывников заполнили более чем на 90%. Чиновник подчеркнул, что система полностью защищена;

ранее руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник утверждал, что украинцам не будут приходить повестки в «Дію».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.