Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы — Finance.ua
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Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы

Казна и Политика
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Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы
Ждать ли украинцам электронные повестки: в Раде указали на нюансы
Мобилизация в Украине продолжается, но вводить электронные повестки пока не предлагали. Если такая инициатива будет реализована, то е-повестки должны приходить на смартфоны.
Для введения электронных повесток в нашем государстве необходимо вносить изменения в законодательство, рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телемарафона.
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«Сейчас согласно законодательству военком должен подписать повестку конкретному человеку… и военнослужащие должны прийти к нему домой лично его увидеть, передать, он должен поставить подпись. Тогда эта повестка считается врученной», — отметил нардеп.
По его словам, возможно, у кого-то есть планы по введению электронных повесток, «и эти планы будут как-то реализовываться».
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«Я об этом не знаю. Но, ведь мы понимаем, что если эти электронные повестки будут, то они должны приходить куда-то — в „Дію“ там, на смартфон. Поэтому начнутся вопросы… Кто не хочет идти в армию, могут удалять или не пользоваться. Мы понимаем, что не у всех они есть. Поэтому, как это проверить, я не знаю…» — подчеркнул парламентарий.

Справка Finance.ua:

  • в Украине заработает электронный реестр военнообязанных. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что базу призывников заполнили более чем на 90%. Чиновник подчеркнул, что система полностью защищена;
  • ранее руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник утверждал, что украинцам не будут приходить повестки в «Дію».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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