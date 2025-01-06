Жалобы на рейдерство теперь рассматриваются быстрее — Finance.ua

Жалобы на рейдерство теперь рассматриваются быстрее Сегодня 20:35

Жалобы на рейдерство теперь рассматриваются быстрее

В 2024 году Офис противодействия рейдерству сократил сроки рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и несанкционированного доступа к реестрам до 45 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации является внесудебным способом защиты прав, нарушенных из-за незаконных действий регистраторов и нотариусов в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Это позволяет оперативно восстановить достоверность данных и остановить, в частности, дальнейшие противоправные действия в реестрах в более короткие сроки по сравнению с процедурой судебного обжалования», — отметил руководитель Офиса противодействия рейдерству Иван Кородюк.

Читайте также Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда

В 2024 году на рассмотрение Министерства юстиции поступило 2239 жалоб в сфере государственной регистрации, из них: 435 — по бизнесу, 1804 — по недвижимости. В том числе Офис противодействия рейдерству обеспечил рассмотрение 39 извещений субъектов государственной регистрации о несанкционированном доступе к реестрам (ГРВП и ЕГР). Количество приказов по результатам рассмотрения жалоб в 2024 — 1543 (440 из которых удовлетворены, что составляет 28,52%).

Достижения Офиса противодействия рейдерству в 2024 году:

сроки рассмотрения жалоб сокращены до 45 дней;

уменьшено количество нерассмотренных жалоб. По состоянию на декабрь 2024 года, из-за временной остановки реестров, количество жалоб снизилось до 144 (30 — по бизнесу, 114 — по недвижимости), тогда как в 2020—2022 годах их было до 2500, а сроки рассмотрения достигали 3−6 месяцев;

введена системная практика объединения рассмотрения жалоб.

обеспечено оперативное реагирование на случаи рейдерства и несанкционированного доступа к государственным реестрам;

обеспечен оперативный возврат сведений реестров в предыдущее состояние для предотвращения рейдерских действий;

обеспечено постоянное представительство интересов Минюста в судах. В структуре Офиса создан отдельный отдел судебной работы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.