Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда — Finance.ua

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Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда

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Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда
Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда
Более 360 случаев рейдерства было зафиксировано в 2023 году. Об этом свидетельствует статистика, собранная Опендатаботом.
Динамика. Дел увеличилось почти втрое по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году, когда зафиксировали 597 таких производств.
Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда
В прошлом году, в среднем, ежемесячно открывалось 30 дел о рейдерстве. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 50 производств в месяц.
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В общей сложности процент дел, поступающих в суд по статьям о рейдерстве, составляет 16,8%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 37,3%.
В 80% дел о рейдерстве, открытых в 2023 году, решение не было принято.
Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда
Подавляющее большинство дел о рейдерстве — почти 68% или 245 производств — было открыто из-за подделки документов (ст.205−1 УКУ). На судебное разбирательство поступило только 55 дел по этой статье.
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17% дел было открыто по фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) — это 62 уголовных производства. Из них до суда не дошло ни одно производство.
Меньше всего дел, связанных с рейдерством, — 15% — касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206−2 УКУ). Из 56 уголовных дел в прошлом году в суд поступило всего 6.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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