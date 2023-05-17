Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган — Finance.ua

Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган Сегодня 17:45 — Аграрный рынок

Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган

Соглашение о зерновом коридоре по Черному морю было решено продлить еще на 2 месяца.

Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует TRT Haber.

«Благодаря руководству Турции, конструктивному настрою россии и Украины и содействию ООН подписанное в Стамбуле 22 июля 2022 года соглашение несколько раз продлевалось. Последнее продление подходило к концу. Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца», — сказал Эрдоган.

Читайте также Украина уже экспортировала более 42 миллионов тонн зерновых

«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить продление соглашения в следующем периоде, выполняя все условия. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов в портах Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — отметил президент Турции.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о «тупике» в продлении соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

В Стамбуле 11−12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.