Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган — Finance.ua
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Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган

Аграрный рынок
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Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган
Зерновую сделку было решено продлить еще на два месяца — Эрдоган
Соглашение о зерновом коридоре по Черному морю было решено продлить еще на 2 месяца.
Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует TRT Haber.
«Благодаря руководству Турции, конструктивному настрою россии и Украины и содействию ООН подписанное в Стамбуле 22 июля 2022 года соглашение несколько раз продлевалось. Последнее продление подходило к концу. Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца», — сказал Эрдоган.
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«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить продление соглашения в следующем периоде, выполняя все условия. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов в портах Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — отметил президент Турции.
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Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.
россия ранее заявляла о «тупике» в продлении соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.
В Стамбуле 11−12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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