Украина уже экспортировала более 42 миллионов тонн зерновых — Finance.ua

Украина уже экспортировала более 42 миллионов тонн зерновых Сегодня 13:38 — Аграрный рынок

В нынешнем маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 5 мая 2023 года) Украина экспортировала 42,477 млн т зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в 2022/2023 МГ Украина экспортировала 14,571 млн т пшеницы, 2,474 млн т ячменя, 17,9 тыс. т ржи и 25,106 млн т кукурузы.

Для сравнения: с июля 2021 года по 11 мая 2022 года Украина экспортировала 46,168 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 18,532 млн т пшеницы, 5,676 млн т ячменя, 161,9 тыс. т ржи и 21,495 млн т кукурузы.

За первые пять дней мая этого года из Украины было экспортировано 590 тыс. т зерновых и зернобобовых (за первые 11 дней мая в прошлом году — 299 тыс. т), в том числе 172 тыс. т пшеницы (в апреле — 6 тыс. т), 9 тыс. т ячменя (8 тыс. т) и 408 тыс. т кукурузы (284 тыс. т). В мае этого года и в мае прошлого Украина рожь не экспортировала.

С начала 2022/2023 МГ Украина экспортировала 130,1 тыс. т муки (в 2021/2022 МГ — 70,1 тыс. т).

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