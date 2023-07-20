Зеркальные меры: Украина против продления ограничений агроэкспорта — Finance.ua

Зеркальные меры: Украина против продления ограничений агроэкспорта Сегодня 10:47 — Аграрный рынок

Зеркальные меры: Украина против продления ограничений агроэкспорта

Украина выступает категорически против продления Евросоюзом запрета на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, цитирует «Интерфакс-Украина».

«И президент, и премьер, и все мы (правительство — ред.) стоим на позиции, что 15 сентября — это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продлений этих ограничений, которые существовали для Украины», — сказала она.

Она добавила, что такое ограничение экспорта является «дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда у Украины враг на море».

На вопрос, что будет, если запрет все же будет продлен, Свириденко ответила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

«Не хотелось бы говорить вслух и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены», — сказала она.

Министр отказалась комментировать выход россии из «зерновой сделки» и сказала, что Минэкономики возьмет паузу, поскольку этот вопрос находится в ведении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

ряд стран заявили о дестабилизации внутренних аграрных рынков через сельскохозяйственную продукцию из Украины, которая должна проходить транзитом в третьи страны, но часто оставалась внутри страны, через которую происходил экспорт;

Польша, Венгрия, Болгария и Словакия запретили импорт на свою территорию сельскохозяйственной продукции, происходящей из территории Украины или импортируемой из нее. Румыния решила дождаться мер Еврокомиссии;



в Еврокомиссии назвали неприемлемыми односторонние действия государств-членов Евросоюза по торговле, поскольку торговая политика — это исключительная компетенция ЕС;



в конце концов Еврокомиссия достигла компромисса с этими 5 странами: со 2 мая в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию запретили импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения. Эти агропродукты можно перевозить через их территорию транзитом;



сперва ограничения установили до 5 июня, но затем продлили до 15 сентября. По данным СМИ, страны снова будут просить Европейский Союз продлить ограничения.



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