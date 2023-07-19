Пять стран ЕС хотят продлить действие запрета на импорт украинского зерна, — Reuters Сегодня 16:16 — Аграрный рынок

Пять стран ЕС хотят продлить действие запрета на импорт украинского зерна, — Reuters

Пять стран Центральной Европы: Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия — обратятся в среду к руководству Европейского Союза с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после ранее намеченного срока окончания этого запрета — 15 сентября, сообщает в среду Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

«В среду пять центральноевропейских членов ЕС совместно обратятся в ЕС с просьбой продлить запрет импорта украинского зерна после крайнего срока 15 сентября во избежание серьезных сбоев на рынке», — пишет издание со ссылкой на Надя.

Следуя на встречу в Варшаве, министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что пять стран будут просить сохранить этот запрет на импорт четырех украинских товаров: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника — пока, при этом транзитные поставки продолжаются.

Однако он сказал, что они также обсудят вариант, когда страны могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.

«Мы собираемся в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября», — сказал Надь.

Он отметил, что в Венгрии еще не начался сбор кукурузы и подсолнечника, а украинское зерно еще осталось на складах.

Он сказал, что большинство из пяти членов придерживаются мнения, что запрет должен оставаться в силе до 31 декабря, и Венгрия также поддержала это решение.

«Очевидно, что Украина, учитывая ее размеры, все, что она производит и экспортирует в Европу, огорчает рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, медом», — сказал он.

«Пока останутся четыре продукта, мы стремимся сохранить запрет на эти четыре продукта, и, вероятно, будет договоренность о том, что страны в индивидуальном порядке могут просить ЕС ввести запрет на дополнительные продукты… об этом мы и поговорим», — отметил Надь.

Обвинив россию в использовании зерна в качестве «боеприпасов», министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил во вторник, что Варшава готова улучшить транзит через Польшу, но ЕС должен помочь с инфраструктурой.

Надь сказал, что наземная транспортировка зерна стоит дорого, и предложил ЕС предоставить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на оплату транзита, чтобы разрешить отправку зерна в альтернативные порты, чтобы избежать нагрузки на европейские рынки.

Справка Finance.ua:

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна для компенсации снижения экспорта через черноморские порты страны после российского вторжения;

расторжение зернового соглашения, разрешающего экспорт по Черному морю, на этой неделе может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в пяти странах, опасаются государства Центральной Европы;



Евросоюз в мае разрешил пяти странам запретить продажу внутри страны украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС. Этот запрет должен закончиться 15 сентября.



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УНН По материалам:

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