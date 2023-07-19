ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения» — Finance.ua
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ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения»

Аграрный рынок
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ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения»
ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения»
ЕС стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход россии из «зернового соглашения».
Об этом заявили лидеры и официальные лица блока, пишет Reuters.
«Во вторник россия нанесла удар по украинским зерновым портам, на следующий день после того, как москва вышла из соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское зерно», — пишет агентство.
«Это означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены основных продуктов питания», — заявил во вторник журналистам ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель в кулуарах саммита блока со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
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«Они используют голод как оружие. Это одна из самых плохих вещей, которые путин мог сделать», — добавил Боррель.
Высокопоставленное должностное лицо ЕС отдельно заявило, что блок поддерживает Турцию и ООН в усилиях, направленных на то, чтобы вернуть россия к выполнению соглашения.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что блок также ответит расширением наземных маршрутов экспорта украинского зерна через «полосы солидарности» или автомобильные и железнодорожные сообщения через соседей Украины с ЕС, а также через Молдову.
«Есть и другие пути вывоза зерна из Украины, например через Румынию и Польшу. Если россияне будут продолжать политику препятствования экспорту зерна и удобрений из Украины, нам придется искать другие пути для вывоза зерна», — сказал он.
По материалам:
Економічна Правда
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