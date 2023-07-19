ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения» — Finance.ua

ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения» Сегодня 12:48 — Аграрный рынок

ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода рф из «зернового соглашения»

ЕС стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход россии из «зернового соглашения».

Об этом заявили лидеры и официальные лица блока, пишет Reuters.

«Во вторник россия нанесла удар по украинским зерновым портам, на следующий день после того, как москва вышла из соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское зерно», — пишет агентство.

«Это означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены основных продуктов питания», — заявил во вторник журналистам ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель в кулуарах саммита блока со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

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«Они используют голод как оружие. Это одна из самых плохих вещей, которые путин мог сделать», — добавил Боррель.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС отдельно заявило, что блок поддерживает Турцию и ООН в усилиях, направленных на то, чтобы вернуть россия к выполнению соглашения.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что блок также ответит расширением наземных маршрутов экспорта украинского зерна через «полосы солидарности» или автомобильные и железнодорожные сообщения через соседей Украины с ЕС, а также через Молдову.

«Есть и другие пути вывоза зерна из Украины, например через Румынию и Польшу. Если россияне будут продолжать политику препятствования экспорту зерна и удобрений из Украины, нам придется искать другие пути для вывоза зерна», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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