Земельные аукционы: как выросла стоимость земли — Finance.ua

Земельные аукционы: как выросла стоимость земли Сегодня 21:00 — Личные финансы

Земельные аукционы: как выросла стоимость земли

В системе Prozorro. Продажи 7 апреля прошли 11 аукционов по передаче земельных участков в субаренду.

Общий итог торгов — 21,6 млн грн, к которым дополнительно начисляется еще 4,3 млн грн НДС.

Об этом сообщает пресс-служба «Земельного банка».

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Ожидаемый экономический эффект с учетом налога составляет 25,9 млн грн.

Общая площадь предложенных лотов — 2029,48 гектара. Земельные участки расположены в Одесской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях. Участие в аукционах приняли 39 участников.

Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС — 25,9 млн грн.

Самый дорогой и крупнейший лот дня

— земельный участок в Николаевской области. Его площадь — 1 120,66 гектаров. За лот соревновались 5 участников. В ходе торгов стартовая стоимость субаренды выросла в 2,8 раза, а финальная ставка составила 11,2 млн грн.

Стоимость одного гектара этого участка — 10 074 грн.

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