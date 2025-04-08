Земельные аукционы: как выросла стоимость земли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Земельные аукционы: как выросла стоимость земли

Личные финансы
32
Земельные аукционы: как выросла стоимость земли
Земельные аукционы: как выросла стоимость земли
В системе Prozorro. Продажи 7 апреля прошли 11 аукционов по передаче земельных участков в субаренду.
Общий итог торгов — 21,6 млн грн, к которым дополнительно начисляется еще 4,3 млн грн НДС.
Об этом сообщает пресс-служба «Земельного банка».
Читайте также
Ожидаемый экономический эффект с учетом налога составляет 25,9 млн грн.
Общая площадь предложенных лотов — 2029,48 гектара. Земельные участки расположены в Одесской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях. Участие в аукционах приняли 39 участников.
Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС — 25,9 млн грн.
Читайте также
Самый дорогой и крупнейший лот дня
— земельный участок в Николаевской области. Его площадь — 1 120,66 гектаров. За лот соревновались 5 участников. В ходе торгов стартовая стоимость субаренды выросла в 2,8 раза, а финальная ставка составила 11,2 млн грн.
Стоимость одного гектара этого участка — 10 074 грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems