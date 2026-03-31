0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Зеленский задекларировал доходы и активы за 2025 год

Личные финансы
22
Существенных изменений в 2025 году по поводу недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло
Существенных изменений в 2025 году по поводу недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2025 год.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2025 год», — говорится в сообщении.

Структура доходов

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 805 828 гривен, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 364 921 грн.
Доходы семьи Владимира Зеленского в 2025 году в основном состояли из заработной платы, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составляла 7 440 907 грн.
Как пишет Delo.ua со ссылкой на декларацию, президент в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы в год (28 000 гривен в месяц).
Остаток денежных средств семьи президента к концу прошлого года значительно не изменился.

Активы и имущество

Что касается денежных активов, то в декларации указано $595 000 наличными, €342 631 евро на счету в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.
Существенных изменений в 2025 году по поводу недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло.
В собственности Зеленского находится квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метра и два машиноместа-гаража в Киеве. Также у него остаются 25% квартиры в Киеве площадью 254,5 квадратных метра, а также 50% квартиры площадью 198,6 квадратных метра.
У супруги президента в собственности есть квартира в оккупированном Крыму площадью 129,8 квадратных метра и паркоместо, квартира в Киеве площадью 284 квадратных метра. Также Зеленской принадлежит 33% нежилого помещения в сособственности площадью 337,8 квадратных метров.
В пользовании президентских супругов также находятся квартира в Лондоне и государственная дача под Киевом.
Авто у президентской пары два: Range Rover у Владимира Зеленского и Mercedes-Benz у Елены Зеленской.
У супругов есть часы Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Справка Finance.ua:

  • доходы президента Украины и его семьи в 2024 году составили 15 млн 286 тысяч 532 гривны.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийЗеленскаяПерсональные финансыДоходы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems