Зеленский задекларировал доходы и активы за 2025 год

Существенных изменений в 2025 году по поводу недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2025 год.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2025 год», — говорится в сообщении.

Структура доходов

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 805 828 гривен, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 364 921 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2025 году в основном состояли из заработной платы, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составляла 7 440 907 грн.

Читайте также Декларирование доходов за 2025 год: кто из военных должен подать декларацию

Как пишет Delo.ua со ссылкой на декларацию, президент в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы в год (28 000 гривен в месяц).

Остаток денежных средств семьи президента к концу прошлого года значительно не изменился.

Активы и имущество

Что касается денежных активов, то в декларации указано $595 000 наличными, €342 631 евро на счету в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Существенных изменений в 2025 году по поводу недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло.

В собственности Зеленского находится квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метра и два машиноместа-гаража в Киеве. Также у него остаются 25% квартиры в Киеве площадью 254,5 квадратных метра, а также 50% квартиры площадью 198,6 квадратных метра.

Читайте также Кто может подавать декларацию вместо налогоплательщика

У супруги президента в собственности есть квартира в оккупированном Крыму площадью 129,8 квадратных метра и паркоместо, квартира в Киеве площадью 284 квадратных метра. Также Зеленской принадлежит 33% нежилого помещения в сособственности площадью 337,8 квадратных метров.

В пользовании президентских супругов также находятся квартира в Лондоне и государственная дача под Киевом.

Авто у президентской пары два: Range Rover у Владимира Зеленского и Mercedes-Benz у Елены Зеленской.

У супругов есть часы Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Справка Finance.ua:

доходы президента Украины и его семьи в 2024 году составили 15 млн 286 тысяч 532 гривны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.