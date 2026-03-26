Декларирование доходов за 2025 год: кто из военных должен подать декларацию Сегодня 20:02 — Личные финансы

Кампания декларирования завершается 1 апреля

В Украине идет кампания ежегодного декларирования за 2025 год, которая началась 1 января и завершается 1 апреля 2026 года. До этого времени отдельные категории военнослужащих обязаны подать декларации.

Об этом напоминает Министерство обороны.

Кто из военнослужащих должен подать декларацию

Согласно законодательству, декларации обязаны подать следующие категории военнослужащих и государственных служащих в системе Министерства обороны:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (в том числе командированные);

члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (в том числе командированные);

военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Все указанные выше категории должны подать декларации не позднее полуночи 31 марта 2026 года.

Как подготовиться к подаче декларации

Перед подачей необходимо:

проверить наличие действующей квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в банке, налоговой или с помощью «Дія.Підпис»;

убедиться в наличии доступа к электронной почте, указанной в личном кабинете;

подготовить банковские выписки;

собрать документы на недвижимость и транспортные средства (свои и членов семьи);

подготовить другие документы, которые могут пригодиться для заполнения декларации.

Кому из военнослужащих не нужно подавать декларацию

На период действия военного положения декларации не подают:

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по общему правилу социальные выплаты подлежат декларированию в случае их монетизации. Речь идет о случаях, когда пособие предоставляется непосредственно в денежной форме или имеет форму денежных средств или электронного сертификата, которые можно использовать для оплаты товаров или услуг. В таких случаях полученные денежные средства считаются доходом субъекта декларирования или члена его семьи и подлежат отображению в разделе 11 декларации.

По состоянию на начало марта граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2025 году, составляет 32,4 млрд грн. Декларационная кампания продлится до 1 мая.

