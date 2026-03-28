Кто может подавать декларацию вместо налогоплательщика

Если налогоплательщик не может самостоятельно подать декларацию о доходах из-за возраста, состояния здоровья или по другим причинам, это может сделать другое уполномоченное лицо.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кто отвечает за подачу декларации

Налоговое законодательство определяет, что обязанность подавать декларацию возлагается на:
  • родителей, опекуна или попечителя — относительно доходов детей или лиц, суд признал недееспособными;
  • наследников, распорядителей имущества или государственных исполнителей — о доходах умершего в течение отчетного года;
  • государственного исполнителя — в случае банкротства налогоплательщика.
В ведомстве отмечают, что эти нормы гарантируют исполнение налоговых обязательств даже в тех случаях, когда сам плательщик не может подать декларацию.

Почему важно декларировать доходы

Своевременная подача декларации позволяет выполнить требования законодательства, избежать штрафов и финансовых санкций, подтвердить источники доходов и воспользоваться налоговой скидкой для возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц.

Как подать декларацию

Украинцы могут подать декларацию лично, по почте или онлайн в несколько кликов через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая».
Электронный способ наиболее удобен, ведь дистанционно декларацию можно подать в любое время. Для этого достаточно квалифицированной электронной подписи или иного способа электронной идентификации.
Как подать декларацию дистанционно, читайте здесь: Налоговую декларацию можно подать онлайн за несколько минут
Также Finance.ua отмечал, что часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это возможно, если в течение года человек получал только те доходы, которые не подлежат налогообложению или с которых налог был уплачен при начислении.
Также по теме
Также по теме
