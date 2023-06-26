Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам проверки укрытий: что предусмотрено — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам проверки укрытий: что предусмотрено Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам проверки укрытий: что предусмотрено

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по результатам обследования укрытий и касательно решения проблемных вопросов.

Указ обнародован на сайте Офиса президента.

СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе и Белой Церкви.

Среди прочего Кабинету министров Украины, областным, Киевской городской военным администрациям и органам местного самоуправления поручили принять неотложные меры по привлечению к ответственности должностных лиц, занимающихся содержанием и эксплуатацией укрытий там, где ситуация признана неудовлетворительной.

До 31 июля правительство должно внести в Верховную Раду предложения по изменениям в Уголовный кодекс. Речь идет о части, касающейся усиления ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание и эксплуатацию хранилищ, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к таким объектам.

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Министерства и другие центральные органы исполнительной власти до 31 августа должны обеспечить содержание имеющихся укрытий в постоянной готовности и принять меры по наращиванию фонда таких сооружений. Цель этого — защита персонала объектов критической инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, относящихся к сфере управления этих ведомств.

А областные военные администрации, Киевская МВА и органы местного самоуправления до 30 июня должны изъять из электронных карт укрытия, которые не могут использоваться населением. До 25 июля их нужно привести в надлежащее состояние, обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ, а также предоставить людям онлайн доступ к информации об имеющихся защитных сооружениях.

Кроме того, ведомства должны создать колл-центры для приема, обработки и оперативного реагирования на обращения граждан, разработать электронные карты укрытий, чат-бот и другие информационные ресурсы.

Областные администрации и органы местного самоуправления также должны нарастить фонд защитных сооружений, чтобы доступ к убежищам был у 100% населения. В частности, это будет происходить путем строительства новых защитных сооружений, строительства укрытий модульного типа, а также обследования и приспособления подземных сооружений для использования их в качестве укрытий.

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