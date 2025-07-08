Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, поставлявших рф компоненты для дронов — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, поставлявших рф компоненты для дронов Сегодня 17:02

Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, поставлявших рф компоненты для дронов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против пяти китайских компаний, поставлявших россии комплектующие для производства беспилотников.

Об этом говорится в указе № 466/2025.

Под санкции попали компании:

China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co.;

Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co.;

Shenzhen Royo Technology Co.;

Shenzhen Jinduoban Technology Co.;

Ningbo BLIN Machinery Co.

Как ранее сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, наблюдается тенденция рф к увеличению производства вооружений, что не было бы возможным без поставок из Китая.

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Власюк говорит, что Киев собирает и передает эту информацию китайской стороне. Однако ответа, почему официальный Пекин не запрещает экспорт в рф — нет.

Власюк пояснил, что даже санкции от небольшого количества стран могут сделать китайские компании «токсичными», то есть в дальнейшем с ними никто не будет работать. По его мнению, это поможет сделать невозможным или по крайней мере уменьшить экспорт российскому военно-промышленному комплексу соответствующих деталей.

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Он также добавил, что россия стала меньше использовать комплектующие из Европы и США. На это, в частности, подействовали уже существующие ограничения стран-партнеров Украины. Кроме этого, по его словам, в 18-м пакете санкций, который ЕС готовит против кремля, ограничения будут наложены на два китайских банка.

«В дальнейшем Украина будет просить международных партнеров вводить санкции против всех производителей и поставщиков критических компонентов, материалов и средств производства», — резюмировал Власюк.

Справка Finance.ua:

4 июля СБУ сообщала, что в беспилотниках, которыми армия рф атаковала Киев, были обнаружены компоненты китайского производства;

в ведомстве утверждали, что об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя из КНР Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd. на соответствующих деталях.

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