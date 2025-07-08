Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, поставлявших рф компоненты для дронов — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, поставлявших рф компоненты для дронов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против пяти китайских компаний, поставлявших россии комплектующие для производства беспилотников.
Об этом говорится в указе № 466/2025.
Под санкции попали компании:
- China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co.;
- Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co.;
- Shenzhen Royo Technology Co.;
- Shenzhen Jinduoban Technology Co.;
- Ningbo BLIN Machinery Co.
Как ранее сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, наблюдается тенденция рф к увеличению производства вооружений, что не было бы возможным без поставок из Китая.
Власюк говорит, что Киев собирает и передает эту информацию китайской стороне. Однако ответа, почему официальный Пекин не запрещает экспорт в рф — нет.
Власюк пояснил, что даже санкции от небольшого количества стран могут сделать китайские компании «токсичными», то есть в дальнейшем с ними никто не будет работать. По его мнению, это поможет сделать невозможным или по крайней мере уменьшить экспорт российскому военно-промышленному комплексу соответствующих деталей.
Он также добавил, что россия стала меньше использовать комплектующие из Европы и США. На это, в частности, подействовали уже существующие ограничения стран-партнеров Украины. Кроме этого, по его словам, в 18-м пакете санкций, который ЕС готовит против кремля, ограничения будут наложены на два китайских банка.
«В дальнейшем Украина будет просить международных партнеров вводить санкции против всех производителей и поставщиков критических компонентов, материалов и средств производства», — резюмировал Власюк.
Справка Finance.ua:
- 4 июля СБУ сообщала, что в беспилотниках, которыми армия рф атаковала Киев, были обнаружены компоненты китайского производства;
- в ведомстве утверждали, что об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя из КНР Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd. на соответствующих деталях.
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