Зеленский в Давосе встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС — Finance.ua
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Зеленский в Давосе встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС

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Зеленский в Давосе встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС
Зеленский в Давосе встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС, www.president.gov.ua
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Об этом пишет пресс-служба ОП.
Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения Украины к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.
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Глава Украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.
Отдельное внимание стороны уделили важности разблокирования решения о предоставлении нашей стране 50 млрд евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года. Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса по этому вопросу.

Справка Finance.ua:

  • как сообщалось ранее, продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами;
  • Украина сможет выполнить все условия через два года после начала переговоров по вступлению в Европейский Союз;
  • Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. В рамках cелф-скрининга в Минфине обработали более 7 тысяч актов ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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