Зеленский: «Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост — почти 5% в годовом измерении» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский: «Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост — почти 5% в годовом измерении»

Казна и Политика
0
Зеленский: «Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост — почти 5% в годовом измерении»
Зеленский: «Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост — почти 5% в годовом измерении»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Немецко-Украинской конференции муниципальных партнерств заявил, что несмотря и агрессию рф, Украина обеспечивает экономический рост — около 5% в год.
«Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост почти 5% в годовом измерении. И это свидетельство того, насколько сильный наш образ жизни и как много способны делать наши люди», — сказал Владимир Зеленский.
На конференции президент Украины поблагодарил немецким городам за помощь в виде генераторов, специализированного транспорта и другого оборудования, которое избавляет от последствий российского террора. Также он упомянул, что сегодня у нас есть 190 междугородных партнерств.
Читайте также
Совместно с немецкими компаниями уже созданы модульные городки для переселенцев и ведется совместная работа с немецкими городами, компаниями и фондами по модернизации украинских энергетических мощностей.
Кроме этого Зеленский добавил:
«Представители украинских городов могут указать и на возможности для совместной экономической работы, которые есть сейчас в Украине. Не только в восстановлении того, что было разрушено российской агрессией, но и в создании новых предприятий, новых продуктивных историй».

Справка Finance.ua:

  • В МВФ ранее заявили, что правительство Украины проводит значительную работу по сохранению ключевых функций государства в условиях войны, что позволило достичь определенной макрофинансовой стабильности и даже оживления производства. Но дальнейший экономический прогресс и прогноз развития ее экономики будут определяться течением и интенсивностью войны против российской агрессии;
  • НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Основные факторы: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, рекордная урожайность, более быстрое расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетной поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.