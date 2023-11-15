Зеленский: «Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост — почти 5% в годовом измерении» Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Зеленский: «Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост — почти 5% в годовом измерении»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Немецко-Украинской конференции муниципальных партнерств заявил, что несмотря и агрессию рф, Украина обеспечивает экономический рост — около 5% в год.

«Украина сейчас, несмотря ни на что, обеспечивает экономический рост почти 5% в годовом измерении. И это свидетельство того, насколько сильный наш образ жизни и как много способны делать наши люди», — сказал Владимир Зеленский.

На конференции президент Украины поблагодарил немецким городам за помощь в виде генераторов, специализированного транспорта и другого оборудования, которое избавляет от последствий российского террора. Также он упомянул, что сегодня у нас есть 190 междугородных партнерств.

Совместно с немецкими компаниями уже созданы модульные городки для переселенцев и ведется совместная работа с немецкими городами, компаниями и фондами по модернизации украинских энергетических мощностей.

Кроме этого Зеленский добавил:

«Представители украинских городов могут указать и на возможности для совместной экономической работы, которые есть сейчас в Украине. Не только в восстановлении того, что было разрушено российской агрессией, но и в создании новых предприятий, новых продуктивных историй».

Справка Finance.ua:

В МВФ ранее заявили, что правительство Украины проводит значительную работу по сохранению ключевых функций государства в условиях войны, что позволило достичь определенной макрофинансовой стабильности и даже оживления производства. Но дальнейший экономический прогресс и прогноз развития ее экономики будут определяться течением и интенсивностью войны против российской агрессии;

НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Основные факторы: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, рекордная урожайность, более быстрое расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетной поддержки.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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