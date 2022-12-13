Зеленский сообщил, сколько денег нужно для восстановления энергообъектов — Finance.ua

Зеленский сообщил, сколько денег нужно для восстановления энергообъектов Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро.

Об этом он сказал в своем выступлении на Международной конференции «Солидарность с украинским народом», организованной совместно Францией и Украиной.

«Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по нашей энергетике. Но сейчас большинство наших электростанций, к сожалению, повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции», — сказал Зеленский.

Он добавил, что один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков украинских АЭС.

«Лишь на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов нужно не менее полутора миллиардов евро. Каждый раз после каждого российского удара мы стараемся восстановить техническую возможность генерировать и поставлять электричество, но все равно ежесуточно нашим энергетикам приходится отключать миллионы, миллионы украинцев от снабжения из-за критического дефицита электричества в общей энергосистеме», — сообщил Президент.

По его словам, прямо сейчас в Украине около 12 миллионов человек почти во всех областях и в столице отключены от электроснабжения.

«К сожалению, это типичная для нас ситуация. И мы ежедневно ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений. Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине сейчас такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилет», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, только так можно защитить обычных людей в условиях российской ставки на блэкаут.

Глава государства сообщил, что фактически в Украине сейчас строится параллельно основная децентрализованная система генерации энергии. «Строится очень быстро во всех регионах, многими субъектами, но все же она не может удовлетворить все потребности Украины», — подчеркнул Президент.

Он сообщил, что тысячи украинских предприятий, малых, средних бизнесов, социальных объектов продолжают работать благодаря генераторам. Также на генераторах функционируют больницы, благодаря генераторам уже сохранены сотни тысяч рабочих мест, есть интернет и связь.

Кроме того, добавил Зеленский, по всей стране открыто уже более 5 тысяч «пунктов несокрушимости».

«Я уже признателен странам, которые уже помогают Украине с соответствующим оборудованием, чтобы поддерживать такой уровень энергостойкости нашего государства и общества», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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