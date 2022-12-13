Энергоблок АЭС, выведенный из рабочего строя после ракетного обстрела, подключен к энергосистеме страны — Галущенко
13 декабря 2022 года в 1:09, после восстановительного ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. В настоящее время идет набор мощности.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
«Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны», — заявил Герман Галущенко.
Напомним, что сейчас россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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