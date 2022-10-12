россия поразила 30% энергетической инфраструктуры Украины — Галущенко Сегодня 13:24 — Казна и Политика

россия поразила 30% энергетической инфраструктуры Украины — Галущенко

В течение 10-11 октября российские войска поразили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает CNN.

Министр сообщил, что, несмотря на массированные российские обстрелы, украинская энергосистема остается стабильной. Но призвал партнеров обеспечить «системы защиты воздуха, которые действительно могут помочь нам защитить нашу инфраструктуру».

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«Мы посылаем это сообщение нашим партнерам: мы должны защитить небо, — сказал он. — россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им безразличны любые международные соглашения или конвенции».

Министерство обороны россии 11 октября официально подтвердило, что атакует украинские военные и энергетические объекты. Из-за массированных атак Украина приостановила экспорт электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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