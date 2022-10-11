ДТЭК Киевские электросети разработал график поочередного электроснабжения для стабилизации энергосистемы в случае экстренных случаев — Finance.ua
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ДТЭК Киевские электросети разработал график поочередного электроснабжения для стабилизации энергосистемы в случае экстренных случаев

Личные финансы
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ДТЭК Киевские электросети разработал график поочередного электроснабжения для стабилизации энергосистемы в случае экстренных случаев
ДТЭК Киевские электросети разработал график поочередного электроснабжения для стабилизации энергосистемы в случае экстренных случаев
Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области в энергосистеме возникает дефицит мощности, который может привести к масштабным авариям.
По состоянию на 16:16 11 октября по распоряжению государственной энергокомпании Укрэнерго временно ограничивалось электроснабжение Левого Берега — Днепровского, Дарницкого и Деснянского районов Киева. Отключение с 16:30 до 20:00.
Для того чтобы предотвратить масштабные отключения и обеспечить светом жителей Киева, компания разработала специальные графики поочередного электроснабжения.
Они применяются по распоряжению государственной компании Укрэнерго и только в случае экстренных случаев дисбаланса энергосистемы.
«В текущей сложной ситуации для вашего комфорта мы разделили все адреса города на 3 очереди и будем ограничивать поставки света поочередно. Отключения не будут превышать 4 часа. Если у энергосистемы будет дальнейшая потребность в стабилизации энергетики будут отключать следующую очередь», — сообщили в компании.
Очереди:
  • 1 очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00;
  • 2 очередь — с 12:00 до 16:00;
  • 3 очередь — с 16:00 до 20:00.
Первые базовые графики опубликованы на сайте и в соцсетях ДТЭК Киевские электросети, чтобы клиенты компании могли заранее спланировать использование электроприборов.
«Если ваша улица повторяется в нескольких очередях — не волнуйтесь, это означает, что отключение будет касаться разных домов на вашей улице. При этом продолжительность отключения дома не будет превышать 4 часа», — добавили в компании.
В ближайшее время опубликованные графики будут детализированы конкретными номерами домов. Следите за обновлением на сайте на соцсетях компании.
«Обращаемся к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д.) во время утреннего и вечернего пиков потребления с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00», — отметили в ДТЭК Киевские электросети.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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