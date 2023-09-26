Зеленский рассказал о ситуации с зерном — Finance.ua

Зеленский рассказал о ситуации с зерном
Украина постепенно «убирает эмоции» из темы зернового экспорта и выходит на «полностью конструктивную» работу с партнерами.
Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Он сообщил, что провел совещание с чиновниками и Офисом президента по вопросу зернового экспорта Украины: «Скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты».
Президент подчеркнул, что Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна.
«Постепенно убираем эмоции из этой темы. Работа с соседями может и должна стать полностью конструктивной, и Украина все для этого делает», — сказал он.
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Также Зеленский выразил благодарность партнерам Украины, не допустившим нарушений торговых правил ЕС и Соглашения об ассоциации.
«Такую же конструктивную совместную работу, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз — это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть», — отметил он.
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