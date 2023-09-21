Недоразумение по поводу зерна не повлияет на поддержку Польшей Украины — советник главы МИД Сегодня 09:14 — Аграрный рынок

Недоразумение по поводу зерна не повлияет на поддержку Польшей Украины — советник главы МИД

Польское правительство не остановит поддержку Украины, даже если будет какой-то конфликт, потому что такая поддержка — это дело жизни и смерти. Однако смена правительства в Польше может изменить политику по отношению к Украине.

Об этом в эфире Украинского радио заявил советник министра иностранных дел Республики Польша, профессор Лодзьского университета Пшемислав Журавский вель Граевский.

По его мнению, нынешнее состояние отношений двух государств, в частности блокада экспорта украинского зерна на польский рынок, связано с политикой и грядущими 15 октября парламентскими выборами в Польше. При этом он отметил, что закрыта только торговля в Польше, а транзит свободен. Так, 3,5 млн тонн ежемесячно транзитом экспортируется через Польшу в другие государства.

«Польское правительство сейчас должно либо односторонне закрыть границы для украинского зерна, либо потерять поддержку нескольких миллионов избирателей из сельских округов, для которых это большая хозяйственная потеря», — считает Журавский вель Граевский.

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По его мнению, польский национальный интерес заключается в поддержке Украины, но не каждое польское правительство будет реализовать польский национальный интерес. И сейчас есть сигнал, указывающий на очень большой риск того, что украинско-польские отношения могут измениться. «По моему мнению, это сложная ситуация. Это результат тех мечтаний, которые были созданы для украинского правительства и общества по поводу перспективы членства в ЕС и НАТО, которые затем не были дополнены на саммите НАТО в Вильнюсе. Там не дали статус кандидата. Но одновременно были решения, которые показывают, что Соединенные Штаты хотят создать структуру европейской безопасности с Германией как главным участником», — считает эксперт.

В то же время польский профессор выразил убеждение, что экономическое недоразумение по поводу украинского зерна не повлияет на поддержку Польшей Украины во время войны.

«Польское правительство не остановит поддержку Украины, даже если будет какой-то конфликт, потому что это дело жизни и смерти. И мы очень хорошо знаем, что каждый российский танк и солдат, уничтоженный в Украине, никогда не придет с оружием в Польшу. И это очевидно. Я только хочу сказать, что в нынешних условиях, если мы создадим ситуацию, что правительственный лагерь в Польше потеряет поддержку многих граждан-земледельцев, а затем потеряет власть, то следующее правительство будет вести такую ​​политику, как скажет Германия. А Германия не будет хотеть победы Украины, потому что она хочет как можно быстрее поладить с Россией. Таким образом Украина может потерять поддержку Польши, если будет другое правительство. Я еще раз говорю: не каждое польское правительство, которое может быть создано после этих выборов, будет реализовывать польский национальный интерес — это поддержка Украины. И это мы понимаем».

Справка Finance.ua:

в мае 2023 года Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года;

Еврокомиссия объявила 15 сентября, что ЕС не будет продолжать временные ограничения по украинскому зерну. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили о решении единолично блокировать импорт украинской агропродукции и прекратили участие в Координационной платформе, созданной под эгидой ЕК для решения этого вопроса;



премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ограничит импорт из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят эмбарго на зерно;



первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко заявила 18 сентября, что согласно Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО;



В свою очередь глава польского правительства Матеуш Моравецкий предостерег, что Польша наложит эмбарго на очередные агропродукты из Украины, если украинская власть будет поднимать градус напряжения в споре вокруг зерна.



История с запретом украинского зерна тянется еще с февраля 2023 года, когда зерно из Украины за неимением экспортных возможностей резко и отчасти бесконтрольно хлынуло на европейский рынок. Подробно эту ситуацию мы проанализировали в статье:

Укрінформ По материалам:

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